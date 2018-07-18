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Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kedicikleriyle beraber geçen çarşamba gözaltına alınan Adnan Oktar'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Hakkındaki hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Oktar ile birlikte 36 kişi adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan şüpheliler de, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek.

Öte yandan 3 ayrı avukatı bulunan Oktar'a 31 ayrı suçlama yönelmişti. Oktar'ın sorgusunda tüm iddiaları reddettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu mu flaş gelişme ? yaptığınız haberin.......
Kardeşim neden bu sapigin haberlerini günde 20 kez duyuyoruz. Daha başka sorunumuz yok mu bu adamdan baska? Ekonomi dolar faizler dış politika eğitim bilim vs vs.
Bir suç delilerle ıspatlanamaz ise bütün iddia lar boştur.
ekrandaki o adam nerede
ne yani masum mu bu simdi
serbest kalacaklar onun yeri yapılıyor..
BAY MANUKYAN VE KEDİCİKLERİ (MOTORLARI)...
neden seçimden sonra düğmeye basıldı? Her yerde bu haber var sadece sapık bir örgüt bir de konuşuyorlar şöyle kandırıyorlar böyle yapıyorlar diye kamufle ettiği olaylar ne acaba yakındır çıkar ortaya yakında
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