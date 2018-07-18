Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan şüpheliler de, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek.
Öte yandan 3 ayrı avukatı bulunan Oktar'a 31 ayrı suçlama yönelmişti. Oktar'ın sorgusunda tüm iddiaları reddettiği öğrenildi.
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