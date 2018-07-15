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Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar hakkında Türkiye genelinde 45 kişi çeşitli suçlamalarla şikayetçi oldu. 6 ülkenin büyükelçilik ve başkonsolosluklarına da Oktar ve grubu hakkında şikayetçilerin geldiği belirtildi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığının tespit edildiği kaydedildi.

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyonda 186 kişi gözaltına alındı. Mali polisin yaptığı operasyondan sonra Türkiye genelinde 45 kişinin daha çeşitli ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.

2 KIZ ÇOCUĞUNDAN 'CİNSEL TACİZ ŞİKAYETİ'NDE BULUNDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başladığı günden bu yana 2 kız çocuğunun aileleriyle birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Adnan Oktar ve grubu tarafından "cinsel taciz" şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığının tespit edildiği kaydedildi.

6 ÜLKEDEN DE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında şikayetlerin sadece yurtiçinden gelmediği de öğrenildi. Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ile Avusturya'da bulunan bazı mağdurların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak şikayetçi oldukları belirtildi.

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