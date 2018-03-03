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Afrin'de çatışma anı saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

Afrin'de YPG-PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sonucu 8 askerin şehit olduğu bin 83 rakımlı tepeye sıcak çatışmaya desteğe giden Diyarbakır Jandarma Komanda Özel Harekat timlerinin operasyonu ve Türk savaş jetlerinin bombardıman görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Akbaba Hudut Karakolu karşısında yer alan Suriye Afrin Şeyh Mehmedli, Bilalko ve El Maski köylerinin bulunduğu bin 83 rakımlı tepede önceki gün tünellere gizlenmiş 200'den fazla PYD/YPG/PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerlerine saldırdı. Çıkan çatışmada Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugayı'nda görevli 8 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Operasyona destek için bölgeye giden Diyarbakır Roketler Jandarma Komando Özel Harekat timleri tepeyi tırmanarak çatışmaya girdi. Türk savaş jetlerinin de destek verdiği çatışma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PKK PYD TSK

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Allah'ım, tüylerim diken diken oldu... Mehmetçiğin göğüs göğüse çarpıştığı ve zor şartlarda moralini kaybetmediği kısacık görüntüde bile belli. Allah yar ve yardımcıları olsun..
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