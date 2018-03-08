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Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

Afrin'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatında en kritik noktalardan biri olan Cinderes beldesi bugün YPG'li teröristlerden temizlendi. Cinderes'in düşmesiyle bölgede hareketlilik başladı. YPG'nin Afrin merkezinde rehin tuttuğu sivillerden bazıları güneye doğru kaçmayı başardı.

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

TSK ve ÖSO, Afrin çevresindeki beldeleri teker teker teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Raco’nun tamamen ele geçirilmesinin ardından, Cinderes merkeze doğru operasyonlar hız kazandı.

Afrin’e açılan kapı niteliğini taşıyan kritik Cinderes belde merkezi ele geçirildi. Cinderes belde merkezinde TSK ve ÖSO ile teröristler arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. Merkezde bir taraftan da arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

ÖSO üyelerinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara göre; teröristlerin arkada bıraktıkları paçavra ve posterler ezilirken, silahlara da el kondu. Cinderes sokaklarındaki teröristlerin cesetleri de fotoğraflarda yer aldı.

Bazı teröristlerin kuzeydeki Afrin'e doğru kaçtığı bildiriliyor. Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı.

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KUZEYDE DE İLERLEME

Afrin’in kuzeybatısındaki Racu bölgesinde YPG’nin kullandığı ve ‘Kara Hapishane’ olarak da bilinen Aswad Hapishanesi ele geçirildi. Örgüt, kendisine karşı gelenleri buraya atıyordu ancak şimdi boş bulunan hapishanedeki tutsakların Afrin'e götürüldüğü tahmin ediliyor.

Afrin’e en yakın olan kuzeydoğu cephesinde de Merasat el Hatib köyü alındı. Operasyonda alınan son noktalarla birlikte Afrin merkeze yaklaşık 7 kilometrelik mesafe kaldı.

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AFRİN'DEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFLARI

Cinderes'in düşmesi ve terör örgütünün önemli mevzileri yitirmesiyle, Afrin'de panik başladı. YPG'lilerin rehin tuttuğu yüzlerce sivil, bugün şehir merkezinden kaçmayı başardı.

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TÜRK JETLERİ VURDU

Bugün doğu cephesinde de hareketlilk var. Türk savaş uçakları Tel Rıfat, askeri havaalanının olduğu Minniğ ve Deyr Cemal'deki terör mevzilerini bombardımana tuttu.

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SIRADA MABATLI VAR

Afrin, bir ilçe merkezi ve Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere altı belde merkezinden oluşuyor. Cinderes’in de alınmasıyla, ilçe merkezi ve Mabatlı dışındaki bütün beldeler Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin kontrolüne geçti. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı.

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Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.

Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!
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cinderes Afrin Son dakika YPG teröist TSK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allahım ordumuzu muzaffer eylesin
la galibe İLLALLAH
Pes diyorum başka bir şey demiyorum bir medya ancak bu kadar olabilir :))
burda bazıları dezenformasyon için bi taraflarını yırtıyordu öyle bir anlatıyorlardı ki; zannedersin AFRİN e değilde Artvin e girmiş Mehmetcik )) Ağababalarınıza güvenipte itlik puştluk yaparsanız Sonunuz bu olur Sırada Münbiç te var..ÖTESİDE! Siz bakmayın ABD nin " orta yol arıyoruz _ buluyoruz" masallarını 4000 Tır Silah verdikleri PKK yı silip atmazlar
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