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Afrin’e giden özel harekatçılar 2,5 ay sonra kente döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 00:50 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Ağrı’dan görevlendirilen 44 kişilik özel harekat timi, 2,5 ay sonra kente döndü. Özel harekatçılar Ağrı’da kurbanların adak edildiği törenle karşılandı.

Afrin’e giden özel harekatçılar 2,5 ay sonra kente döndü

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli olup Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin’e uğurlanan 44 kişilik özel harekat timleri, görevlerini tamamlayarak geri döndü.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen karşılama törenine, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ile özel harekat polisleri katıldı. Kurbanların kesildiği törende okunan duanın ardından konuşan Kenan Yıldız, "21 Şubat’ta Afrin’e gönderdiğimiz 44 özel harekatçı kardeşimiz bizlere ve ailelerine sağ salim kavuştular. Bundan sonra gidermiyiz, gitmezmiyiz bilmiyorum. Şuan için öyle bir planlama yok. Olursa da yine gönüllülük esasına dayayacağız bu işi. Çünkü herkes gitmek istiyor. Giden arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz mutlaka zorluklar çektiler ama şanlı tarihlerine bir sayfa olarakta yazdılar bunu. Herkese nasip olmaz ama sizlere nasip oldu. Tekrar hoşgeldiniz geçmişler olsun" diye konuştu.

donduler

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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