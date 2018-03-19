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"Afrin Kurtuluş Kongresi" Gaziantep'te toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 01:10 | Son Güncelleme

Kongrede 30 kişilik yerel meclis üyesi seçildi, 17 maddelik karar alındı - Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Şindi: - "Afrin'de yaşayan her kesimden kişiler bu toplantıda yer aldı" - "Yerel meclis olarak aldığımız kararları uygulayacağız"

GAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kaderini belirleyecek "Afrin Kurtuluş Kongresi" Gaziantep'te toplandı.

Kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleşen kongreye, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçan Kürt, Arap, Alevi ve Ezidi 100'e yakın Afrinli katıldı.

Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Hasan Şindi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin, Afrin'i yeniden inşa etmek ve halkın köylerine dönmesini sağlamak için toplandığını söyledi.

Afrin halkının, Türkiye'nin desteğiyle daha iyi yaşamasını sağlamak istediklerini dile getiren Şindi, "Bu şekilde bizler yolumuza devam edeceğiz. Afrin'de yaşayan her kesimden kişiler bu toplantıda yer aldı. 30 kişilik yerel meclis olarak aldığımız kararları uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Afrin'de çok fazla olumsuzluk yaptığını belirten Şindi, "Afrin'de bizim çok fazla problemimiz var. Bunları temizleyeceğiz. Yolların açılması lazım. Yardımların gitmesi lazım." dedi.

- Sonuç bildirgesi

Kongrede yayımlanan sonuç bildirgesinde şu kararlara yer verildi:

"1 - Afrin ve köylerinde barışın ve güvenliğin sağlanması.

2 - Afrin'e tuzaklanan mayınların temizlenerek giriş-çıkışların güvenli şekilde sağlanması.

3 - Tüm toplumsal oluşumları (dinsel-ırksal ve mezhepsel) saygı ile karşılamak.

4 - Eğitim, sağlık ve adaletin düzenli şekilde sağlanması.

5 - Kadın haklarının korunması ve eşitliği.

6 - Halkta bulunan silahları arındırmak.

7 - Afrin'de cezaevinde bulunan parti ve fikir mensuplarının bırakılması ve ulusal barışa davet edilmesi.

8 - Şehir ve ilçelerin tüm idaresini Afrin'i oluşturan topluma, aynı zamanda uzman ve akademisyenler ile yeterlilik durumu bulunanlara verilmesi.

9 - Afrin halkı tarafından yerel meclisin seçilmesi, seçimlerin hukuki ve medeni sivil toplum kuruluşları tarafından gözetlenmesi ve düzenli şekilde yapılması.

10 - Son olaylardan sonra Afrin şehrinde heyetler oluşturarak mağdur olanların tespit edilerek yardım yapılması.

11- Hiçbir partiye mensup olmayan Afrin halkından, yerel emniyet güçlerinin oluşturulması, Afrin'in koruması ve emniyetin gerçekleşmesi.

12- Zorunlu askerlik olmaksızın yerel meclisin sandığından oluşan ücretler ile gönüllü emniyeti güçlerinin oluşturulması.

13- İntikam, nefret ve şiddetin ortadan kaldırılması, iç ve dış barışın gerçekleştirilmesi, saygı ve sevgi kültürünün ekilmesi ve tüm çevrenin Afrin'de emniyetin ve huzurun bulunduğunu ve terörden arındığını yaymak.

14- Tüm kuruluşların temiz ve teknokrat bir şekilde etkinleştirilmesi.

15- Medya özgürlüğü, demokratik eylemler ve fikir özgürlüğü.

16- Yakıt, elektrik ve su gibi ihtiyaçların temin edilmesi

17- Türkiye-Afrin arasında kapıların açılması, giriş ve çıkışların kolaylaştırılması."

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