"Afrin Kurtuluş Kongresi" Gaziantep'te toplandı

Terör örgütü PKK'nın Afrin'de çok fazla olumsuzluk yaptığını belirten Şindi, "Afrin'de bizim çok fazla problemimiz var. Bunları temizleyeceğiz. Yolların açılması lazım. Yardımların gitmesi lazım." dedi.

Afrin halkının, Türkiye'nin desteğiyle daha iyi yaşamasını sağlamak istediklerini dile getiren Şindi, "Bu şekilde bizler yolumuza devam edeceğiz. Afrin'de yaşayan her kesimden kişiler bu toplantıda yer aldı. 30 kişilik yerel meclis olarak aldığımız kararları uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Hasan Şindi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin, Afrin'i yeniden inşa etmek ve halkın köylerine dönmesini sağlamak için toplandığını söyledi.

Kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleşen kongreye, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçan Kürt, Arap, Alevi ve Ezidi 100'e yakın Afrinli katıldı.

11- Hiçbir partiye mensup olmayan Afrin halkından, yerel emniyet güçlerinin oluşturulması, Afrin'in koruması ve emniyetin gerçekleşmesi.

9 - Afrin halkı tarafından yerel meclisin seçilmesi, seçimlerin hukuki ve medeni sivil toplum kuruluşları tarafından gözetlenmesi ve düzenli şekilde yapılması.

8 - Şehir ve ilçelerin tüm idaresini Afrin'i oluşturan topluma, aynı zamanda uzman ve akademisyenler ile yeterlilik durumu bulunanlara verilmesi.

7 - Afrin'de cezaevinde bulunan parti ve fikir mensuplarının bırakılması ve ulusal barışa davet edilmesi.

3 - Tüm toplumsal oluşumları (dinsel-ırksal ve mezhepsel) saygı ile karşılamak.

"1 - Afrin ve köylerinde barışın ve güvenliğin sağlanması.

12- Zorunlu askerlik olmaksızın yerel meclisin sandığından oluşan ücretler ile gönüllü emniyeti güçlerinin oluşturulması.

13- İntikam, nefret ve şiddetin ortadan kaldırılması, iç ve dış barışın gerçekleştirilmesi, saygı ve sevgi kültürünün ekilmesi ve tüm çevrenin Afrin'de emniyetin ve huzurun bulunduğunu ve terörden arındığını yaymak.

14- Tüm kuruluşların temiz ve teknokrat bir şekilde etkinleştirilmesi.

15- Medya özgürlüğü, demokratik eylemler ve fikir özgürlüğü.

16- Yakıt, elektrik ve su gibi ihtiyaçların temin edilmesi

17- Türkiye-Afrin arasında kapıların açılması, giriş ve çıkışların kolaylaştırılması."