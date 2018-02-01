Afrin operasyonunda flaş gelişme! TSK açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının kaydedildiği açıklamada, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 18 hedefin imha edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

AA