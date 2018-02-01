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Afrin operasyonunda flaş gelişme! TSK açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur" denildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının kaydedildiği açıklamada, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 18 hedefin imha edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

AA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
afrine yeterli pkk ypg desteği neden gelmiyor hadi acele edinde gerekli sayıya ulaşın biz 2-3 bin kişi icin afrine girmeyiz sayınız 6-7 bin e dayanmalı onca muhümmat kullanacğız en azından maliyeti kurtaralım sehir icin geliştrilen yeni nesil saldırı araçları ancak bu maliyeti kurtarır pkk sayısı 6 bine dayansın tamam bu iş..
ne zaman insanliginizi kaybettiniz yoksa hepmi boyleidiniz .o bombalarin altinda kalan cocuk ve kadinlari gorurken ozulmuyorsaniz iciniz agrimiyorsa aglamiyorsaniz bir insanlik krintisi bile kalmamis sizde
@gapnetbilisim pkk ypg tamamen yok edildiğinde bölgede insanlığı bulacaksınız..
@karpinli Ne mutlu insanım diyene
@ido_pling_1978 Sivillere çocuk ve kadınlara saldırmak şerefsiz PYD/PKK lıların işidir. Suriye de yıllardır ABD si, Rusya sı, Esed i çoluk çocuk öldürürken sesi çıkmayanlar şimdiye kadar siviller ölmesin diye dikkat eden tek asker olan TSK ya sivil kayıp yalanıyla saldırıyor. Sizin insanlığınız sadece lafta. Teröristi savunan insan olamaz. Madem o kadar sivilleri düşünüyorsunuz o zaman askerle savaşmak yerine sivillerin evlerine roket atıp fare gibi deliklere saklanan PYD lilere neden bir şey demiyorsunuz. İnsanlıktan nasibini almamış alçaklar sürüsü...
ALLAH CC yar ve yardımcınıx olsun kardeşlerim
Elleriniz dert görmesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Aslan mehmetçik...
Noldu ağababalarınız yardım etmiyor mu. Amerikan köpekleri siziii.. Bir bakın hele TÜRK'e baş kaldıranın sonu ne olmuş.
tamam:)
790 mı ufak at tsk nasıl sayıyorsun o kadar
790 terorist...Boyle pahali bir operasyon bu kadar terorist icinmi yapildi.Basin yayin organlari ,yetkililer haber verirken dikkatli olmali.Boyle operasyonlar maliyeti acisindan Ozel kuvvetler veya ozel birlikler vasitasi ile nokta atisi seklinde yapilir ve komplike bir harekettir.Bu operasyon bize pahaliya mal oluyor,simdiden belirtileri gorulmeye baslandi.TSK nin biran once geregini yapip geri donmesi lazim Birdaha boyle bir operasyon yapacagi zaman altyapisini en guzel sekilde hazirlamasi lazim.Allah askerimizi korusun..,
işidlileri nerede etkisiz hale getiriyoruz.operasyon nerede.işid ile pyd,ypg birleştimi.
@gazma9999 PYD nin işid lileri nasıl serbest bıraktığını, tırlar üzerinde silahlarıyla beraber ABD ve PYD korumasında rakkadan ayrıldıklarını ingiliz BBC televizyonu uzun süre önce görüntüleriyle yayınladı. PYD ile işid in anlaştığını cümle alem gördü. Hani işid katil, PYD kurtarıcıydı? işid=terörist=PYD . ÖSO ya işidçi diyenlere söylüyorum işid savunduğunuz PYD nin ortağıdır. ÖSO da hem PYD den hem de işid ten halkını kurtarmaya çalışan vatanseverlerdir. Bu yolda ordumuzla omuz omuza savaşan dostlarımızdır. Bu gerçeği görmeyen ya kör ya da art niyetlidir.
@gazma9999 sen sabah sabah ne içtin?
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