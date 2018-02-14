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Afrin şehidi Fevzi Gürsu’nun annesiyle son konuşması yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 06:33 | Son Güncelleme

Afrin şehidi Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun ailesini üzmemek için operasyonu ailesine yansıtmadığı öğrenildi. Şehidin bir gün önce telefonla konuştuğu sırada silah sesleri üzerine korkan annesine, “Bir şey yok, ateşin önüne kova koyduk ona vuruyoruz” dediği ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, 3 Şubat’ta PKK/ PYD’li teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu’nun (28), çatışmadan bir gün önce telefonla Elazığ’da yaşayan ailesiyle düğün hazırlıklarını konuştuğu öğrenildi.

Gözü yaşlı şehit annesi Fevziye Gürsu (43), “Kız arkadaşıyla kendi aralarında yüzük takmışlar. Düğün planları yapıyordu. ‘Mayıs ayında geleyim de gidip kızı isteyelim düğün yapalım. Kalabalık olacak düğünüm’ dedi. Fevzi yardımsever, şakacıydı, merhametliydi. Herkesin yardımına koşardı. Aslan gibiydi. Oradaki Mehmetçikler oğlumun intikamını alsınlar. Dualarımız onlarla. Zafer bizim olacak” dedi.

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"TELEFONDA SİLAH SESLERİ GELİYORDU..."

Oğlunun kendisini üzmemek için operasyonu hiç yansıtmadığını anlatan Fevziye Gürsu, “Telefonda silah sesleri geliyordu. Çatışmada olduğunu düşünerek korktum. O da ben üzülmeyeyim diye, ‘Dağın başındayım ateş yaktık’ dedi. ‘Bu gelen silah sesleri ne?’ dedim. ‘Anne bir şey yok, ateşin önüne kova koyduk ona vuruyoruz onun sesidir’ dedi. Afrin’den şehit haberlerinin geldiğini söyledim. Fevzi, ‘Olacak tabii ki’ derdi. Onun şehit olacağını hiç tahmin etmezdim. Yavrum aslanlar gibi şehit oldu. Düğününün kalabalık olacağını hayal ederken cenazesi kalabalık oldu” diyerek gözyaşı döktü.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre; şehidin babası Murat Metin Gürsu (51) da oğlunun gerçek bir vatansever olduğunu belirterek, “Fevzi, Şırnak’ta askerlik yaptıktan sonra uzman çavuş olmaya karar verdi. Sur’a, El bab’a sonra da Afrin’e gitti. Gururla gitti. Hiç aklıma şehit olacağı gelmezdi. Oğlum vatanı uğruna, milleti uğruna şehit oldu. Silah arkadaşlarına Allah yardım etsin. İçerdeki ve dışarıdaki hainler sevinmesin. Dik duracağız. Bu vatanı bölemeyecekler” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YÜCE ALLAH RAHMET EYLESİN ŞANLI ŞEHİDE... AİLESİNE SABIRLAR VARESİN.... TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN...... YETER ARTIK SİVİLLER KORUNACAK DİYE VATAN EVLATLARININ KARATOPRAĞA GÖMÜLMESİNE... SİVİLLERİN HEPSİ BU HAİNLER... KUZEY SURİYE VE KUZEY IRAK COĞRAFYADAN SİLİNMELİ... ABD DE DAHİL.....
Aklım almıyor bu nasıl savaştır,Sen cephede,sin istirahatli dahi olsan bir elin tetikte bir elin telefonda düşmanı nasıl saf dışı edeceğini,mi düşüncen yoksa,ki anne nasıl teskin edilecek onumu düşüncen,eğer gerçekse bunlar olmaması gereken şeyler,Ben şahsen inanmıyorum basının abartısı diyorum
yüce allah bu gencecik evlatlaın,gencecik babaların,gencecik eşlerin,hayatına sebeb olanların evini yıksın onları kahru perişan etsin,onlara acı elem hastalık dert kederden başka bir hayat yaşatmasın amin
cahillik ne kadar büyük bir sorun, oğlum telde konuşurken kovaya vurmayın dese susturabilecek mi silah seslerini yalanı söyleyende inananda çok zor çok...
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