Afrin'de bayram hareketliliği

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden temizlenen Afrin'de hayat normale dönerken kent merkezindeki iş yerlerinde, açılan seyyar tezgahlarda Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlatılan harekatın son aşaması devam ediyor.

İstikrar safhası olarak nitelendirilen ve hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetleri kapsayan söz konusu safha kapsamında insani yardım faaliyetleri, altyapı çalışmaları yürütülüyor. Bunların yanı sıra güvenlik güçlerinin el yapımı patlayıcı ve mayın temizleme faaliyetleri de sürüyor. Harekat kapsamında bölgede 240 mayın ve bin 231 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Başta kent merkezi olmak üzere teröristlerden temizlenen bölgelerde ise hayat normale dönüyor. Normale dönen hayat kendini özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda gösteriyor. Merkezde iş yerleri açılırken kurulan seyyar tezgahlarda da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Gelinen noktadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan biri, rahatsızlığından dolayı ücretsiz olarak Türkiye'ye götürülerek tedavi edildiğini, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

