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Afrin'de yakalandılar! Teröristlerin akıbeti belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 08:31 | Son Güncelleme 2 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtında yakalanan YPG'li teröristler Türkiye'ye getirildi. Gözaltına alınan 10 teröristin Hatay'da tutulduğu belirtildi.

Afrin'de yakalandılar! Teröristlerin akıbeti belli oldu

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bu militanlarla ilgili 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan soruşturma başlattı. Şahısların güvenlik birimlerindeki sorguları devam ediyor.

Aynı şekilde Kilis'in Gülbaba köyü civarındaki operasyonlarda yakalanan bir terörist de Kilis'e götürüldü. Bu kişinin işlemleri de Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Özgür Suriye Ordusu birlikleri yakaladıkları YPG veya DAEŞ'lı teröristleri Türkiye'nin sınır birliklerine teslim ediyor. Sınır birlikleri de bu şahısları terör soruşturması yapmakla yetkili en yakın il Başsavcılığına sevk ediyor.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 12 ve 13 maddeleri gereğince bu maddelerde yazılı suçları işleyenler Türk vatandaşı olsun veya olmasın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanıyor. Türkiye PYD ve YPG'yi de PKK gibi terör örgütü olarak görüyor ve yakalanan üyeleri Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılıyor.

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