Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Harekatın en önemli amacı, örgütün ana damarını kesmek ve köşeye sıkıştırarak teslim olmaya zorlamak olacak. Burada da sivil halkın desteği büyük önem kazanıyor. Son dönemdeki yoğun harekat duyurularının, zarar görmemeleri için sivil halkın bölgeyi terk etmesine yönelik olduğu belirtiliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Afrin harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak.

Afrin harekat planı hazır. Türkiye’nin kilitlendiği harekata özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugay katılacak. Mehmetçik’e 2. Ordu Komutanı Korg. Temel kumanda edecek. Fırat Kalkanı’nda DEAŞ süpürülmüştü. Afrin’de PKK/PYD’ye kuşatma harekatı uygulanacak. Harekat “hava destekli kara harekatı” olarak planlanıyor.

Afrin harekatı, coğrafi şartlar açısından da Bab’dan da farklı olacak. Azez-Cerablus-Bab ekseninde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, bölgenin uygun arazi yapısı dolayısıyla zırhlı kuvvetler ağırlıklı olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Afrin, daha sarp, kayalık ve ağaçlık bölge olduğu için harekât ‘hava destekli kara harekatı’ olarak planlanıyor.

Dolayısıyla harekatda daha çok komando, özel kuvvet ve piyade birlikleri görev alacak. Özellikle dağlık alanlarda teröristlerin kaçışlarına karşı da hava unsurlarına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor. Sivil hassasiyeti ve teröristlerin az sayıda gruplarla hareket ettikleri değerlendirildiğinde özellikle silahlı İHA’ların daha faal kullanılması planlanıyor. Sınır bölgelerindeki zırhlı birlikler ise daha çok ‘uzaktan destek’ görevi icra edecek.

Hatay sınırında, Afrin kuzeydoğusundaki Hassa bölgesi istikametinde PKK’lıların varlık gösterdiği Amanos dağ silsilesinde özel eğitimli komandolardan yararlanılacak.

Kuşatma harekâtında teröristlerin Afrin Amanoslarından Türkiye’ye kaçışlarının önü de kesilecek. Yine bomba dolu tüneller, tuzaklamalar, EYP’lere karşı SAT komandoları da harekât boyunca görev ifa edecek.