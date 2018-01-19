HABER

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 11:26 | Son Güncelleme 4 saat önce

Afrin harekat planı hazır. Türkiye’nin kilitlendiği harekata özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugay katılacak. Özel eğitimli askerlerin yer alacağı operasyonda vurulacak yerler bile belirlendi. Harekatta Mehmetçik’e 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edecek.

Afrin harekat planı hazır. Türkiye’nin kilitlendiği harekata özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugay katılacak. Mehmetçik’e 2. Ordu Komutanı Korg. Temel kumanda edecek. Fırat Kalkanı’nda DEAŞ süpürülmüştü. Afrin’de PKK/PYD’ye kuşatma harekatı uygulanacak. Harekat “hava destekli kara harekatı” olarak planlanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Afrin harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak.

Fırat Kalkanı’nda terör örgütü DEAŞ’a yönelik süpürme harekâtı icra eden TSK, Afrin’de ise PKK/PYD’ye ‘kuşatma harekâtı’ uygulayacak.

TSK, Afrin’deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Özellikle Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.

Harekatın en önemli amacı, örgütün ana damarını kesmek ve köşeye sıkıştırarak teslim olmaya zorlamak olacak. Burada da sivil halkın desteği büyük önem kazanıyor. Son dönemdeki yoğun harekat duyurularının, zarar görmemeleri için sivil halkın bölgeyi terk etmesine yönelik olduğu belirtiliyor.

Afrin harekatı, coğrafi şartlar açısından da Bab’dan da farklı olacak. Azez-Cerablus-Bab ekseninde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, bölgenin uygun arazi yapısı dolayısıyla zırhlı kuvvetler ağırlıklı olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Afrin, daha sarp, kayalık ve ağaçlık bölge olduğu için harekât ‘hava destekli kara harekatı’ olarak planlanıyor.

Dolayısıyla harekatda daha çok komando, özel kuvvet ve piyade birlikleri görev alacak. Özellikle dağlık alanlarda teröristlerin kaçışlarına karşı da hava unsurlarına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor. Sivil hassasiyeti ve teröristlerin az sayıda gruplarla hareket ettikleri değerlendirildiğinde özellikle silahlı İHA’ların daha faal kullanılması planlanıyor. Sınır bölgelerindeki zırhlı birlikler ise daha çok ‘uzaktan destek’ görevi icra edecek.

Hatay sınırında, Afrin kuzeydoğusundaki Hassa bölgesi istikametinde PKK’lıların varlık gösterdiği Amanos dağ silsilesinde özel eğitimli komandolardan yararlanılacak.

Kuşatma harekâtında teröristlerin Afrin Amanoslarından Türkiye’ye kaçışlarının önü de kesilecek. Yine bomba dolu tüneller, tuzaklamalar, EYP’lere karşı SAT komandoları da harekât boyunca görev ifa edecek.

Afrin’deki bütün terör hedefleri İHA’lar, sınır gözetleme vasıtaları ve alandaki ekiplerce tek tek tespit edildi. Terör örgütüne ait mevziler, doçka, makineli tüfek ve zırhlı araçların bulunduğu noktalara ilişkin koordinatlar hazır bekletiliyor.

Harekatı Fırat Kalkanı Harekâtı’nın kahramanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Temel, gerek İdlib’de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor.

Bölgede PKK’lıların her hareketi anlık olarak izleniyor ve yeni mevzilenmelere karşı da koordinatlar yenileniyor. Gerek Güneydoğu’daki hendek terörüyle mücadelede elde edilen tecrübeler gerekse Fırat Kalkanı’nda DEAŞ’ın şeytani tuzaklarına karşı verilen mücadelenin getirdiği operasyonel katkılar düşünüldüğünde terör örgütünün açtığı tüneller, EYP tuzakları, sivil halkı canlı kalkan yapması gibi her türlü hamlesine karşı Türk askeri göreve hazır bulunuyor.

Harekata Türk Silahlı Kuvvetleri’nce eğitilen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden yaklaşık 5 bin kişi katılacak. Öncü kuvveti oluşturacak ÖSO, TSK desteğiyle Afrin’i terör unsurlarından arındıracak.
Yine PKK/PYD işgaline karşı Münbiç’te ayaklanan aşiretlerin de Fırat’ın doğusundan ve Münbiç’ten yönelebilecek muhtemel tehdide karşı tedbir alması planlanıyor.

2. Ordu Komutanı olan eski Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili olarak atanmıştı. Vekaleten yapılan bu atamanın ardından 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.

8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü.

Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler
Meral Akşener'den flaş Afrin çağrısı!
Olası Afrin operasyonu: 'Türkiye, hareketsizliğin maliyetini ödemek istemiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Afrin İsmail Metin Temel

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 26 yorum
15 tane teörist vardı onlarda kaçtılar operasyon sessiz yapılır bir gece ansızın yapılır 1 hafta önceden ilana çıkarak vurulacak yerler dahi söylendi bu nasıl iş
Afrin de Ruslar var.Münbiç te amerikalılar.Amerika ya kızan akp operasyonu rus bölgesine yapıyor.Bopçu bu akp uyanın.
Afrin de Ruslar var.Münbiç te amerikalılar.Bopçu akp hangisine girecek dersiniz?
@osman_erdal_1990 önemli olan oranın ele geçirilmesidir. kaçıp kaçmamaları önemli değil.
böyle operasyonmu olur..terörist falan kalmadı boş dağları taşları bombalayıp yeni silahlar için bütçenin dibini sıyıracaklar..silaha harcanan parayı eğitime harcasalardı terör falan kalmazdı hiç bir yerde.
ALLAHA EMANET ASLANLAR..SİZLERİ DUALARIMIZLA YALNIZ BIRAKMIYCAZ..TEMİZLEYİN ŞU SURİYE ÇÖPLÜĞÜNÜ..
Allah yar ve yardımcısı olsun Aslanların Ordu böyle bir harekat için hazırlığını tamamlamış ve girmek için belki saatler kalmış ve hâlâ "AFRİNde Ruslar var..ABD Münbiçte .Hadi sıkıyosa Münbiç e girsenize" diyen ve Kendisini Atatürkçü olarak tanıtanlar var(muratf_İTİ_l vb) Olum! AFRİN ede Girecez Münbiç e de KOBANİYEDE! Ve sen bu kafayla gidersen EBENEDE GİRECEZ A,,,adaHaberin olsun Bırakın artık Muhalif olmak adına Vatanhainliğini Netür Alçaklarsınız lan Siz PKK lı tonny montana orhin gibiler ve saidmirza gibi kripto fetö köpekleri zaten alçak yorumlar yapıyor Birde sizle uğraşmayalım
HAYDİ MEHMETCİKLERİM İÇİNİZDEKİ YİĞENİM EMRE İLE BİRLİKTE BASTA ABD NİN VEPYD PKK YPG NEKADAR TERÖRİST VARSA DÜMDÜZ EDİN GELİN. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ALLAHUEKBER.
Ey komutan pydye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kacirilirken pyd devlet haline gelirken neredeydin simdi yapilacak is esad ile bir olup IRAN RUSYA ABD suriyede cekilsin diyebilmek.. ABD RUSYA IRAN firsat kolluyor TÜRK milleti sizin KANDIRILMISLIGINIZIN bedeli saray soytarilari degil VATAN evlatlari oduyor..
bu şanlı orduda ben de yeralmak isterdim.
bari kaç asker , kaç tüfek , kaç bomba var onlarıda yazın . dallamalar. ulan isim yazılır mı ? Düğüne mi gidiyorunuz aq.
teröristler zaten göçebe hayatı yaşıyor giderler 15 km öteye TAMA ,oradada kıytırıktan kış tatbikatı iş bitti ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ YA VURUN YADA SUSUN.
Davul zurna eşliğinde harekat. Dünyada bu hiç görülmedi, duyulmadı.
BINDIK BIR ALAMETE GIDIYOZ KIYAMETE..Allah sonumuzu hayir etsin.Insallah bu olay bizim icin sonun baslangisi olmaz
Bu nasıl bir savaş?Bağıra çağıra,bütün dünyaya ilan edile edile,vurulacak yerler bile açıklanarak bir savaş planı yapılıyor.......mu acaba?
Kendini feda eden Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, anasına sabır ve metanet dilerim. Sayın komutana da sözüne sadık olduğu için teşekkür ve takdirlerimle Allah razı olsun diyorum. Bu harekata katılacak Kahraman Türk Ordusu mensuplarına başarılar dilerim. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. "CUMHURİYETİN TEMELİ YÜKSEK TÜRK KÜLTÜRÜ VE YÜKSEK TÜRK KAHRAMANLIĞIDIR." TSK Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.
ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN. KOSKOCA 2.ORDUMUZU YÖNETECEK ORGENERAL YOK DEMEK. BÜTÜN SAVAŞLARDA KADINLAR AĞLAR. İNŞALLAH BU EMPERYALİST SENARYOSUNDA KADINLARIMIZ AĞLAMAZ.
Türk milleti sizinle ,Allah yar ve yardımcınız olsun.Yılanın kuyruğu afrin bölgesi ,başı fırat doğusunda faaliyette .Suriye'de kontrol altında tuttuğumuz bölgelerde sığınmacılardan ve öso'dan oluşan bir askeri bir kuvvet kurarsak tüm planlar bozulur.Burada harcadığımız paranın onda biri ile hem pyd(pkk) biter hemde sığınmacılar güvenle ülkelerine geri döner.
Psikolojik harb bunun adı.Terorist orada halka karışmış durumda ,siviller tahliye olsun istendi önceden duyuruldu.Mükemmel sonuç düşmanın ya kaçması yada çatışmadan teslim olması ,alan harekatı bu.
teröristlere bağıra bağıra geliyorum demek nedir arkadaş böyle bir saçmalık olamaz adamlar da senin saldırmanı bekleyecekler kesin kimseye ses etmeden gider vurur dönersin .. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun
arkadaşlar bunda anlamayacak ne var. Haber veriliyor ki kaçan kaçsın. önemli olan ne kadar adam öldürdüğün değil. önemli olan bu operasyonu yapacak gücünün olduğunu dünyaya göstermektir. bu tür operasyonları yapabilecek askeri güç birkaç ülkede var. onlar da belli zaten. amerika Rusya Çin İngiltere bunu bilecek. dünya öğrenecek ki saygı duysunlar. bu küçümsenecek bir şey değil. çok büyük prestij meselesi. Lütfen sallamadan önce bunu bir düşünün.
10 gunden beri "bak ben geliyorum ona gore tedbirini al" casus olsa bundan fazla dusmana iyilik yapamaz
Bu sorunun çözümü o kadar da zor değil . Suriye' nin toprak bütünlüğüne zarar verecek politikalardan vazgeçin bu sorun biter.. Çözümü zorlaştıran emperyal politikaların peşinden koşmak ve sömürgecilerle bir olarak müslüman bir komşu devletin boğazlanmasına iştirak etmektir..
Lan, bunlar gizli tutulur. Haberde eksiklik var. Komutanın açık adresini ve yardımcılarının da adresini verin, iş tam olsun....
EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER...
Allah yardımcınız olsun aslanlar...
Diğer Haberler
Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Başbakan Yardımcısı Işık:

Başbakan Yardımcısı Işık:

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.