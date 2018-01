Ağar, YPG/PKK’lı teröristin Afrin'de Mehmetçiğe yönelik intihar saldırısına ilişkin bilgileri açıkladı

Afrin'deki operasyon sürerken New York Times gazetesi yeni bir algı operasyonuna imza attı. Gazete Afrin'de YPG/PKK’lı kadın bir teröristini Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiğini ve el bombasıyla bir tankı tahrip ettiğini yazdı.

New York Times'ın terör örgütünü "güzelleyen" haberinin büyük bir yalan olduğu kadın teröristin ağzında el bombasıyla Mehmetçiğe saldırmak isterken patladığı ortaya çıktı. Abdullah Ağar o teröristin fotoğrafını da yayınladı.

İşte Abdullah Ağar'ın paylaştığı yazı:

"The New York Times, PKK’nın ağzına bakıp, tuzağına düşünce tam bir yalan haberin altına imza attı. Ve yayımlanan bu yazı ‘Güvenilmez kaynak’, ‘yanlış bilgi’ ve ‘yalan haber’ üzerinden The New York Times’a yaptırılan bir algı mühendisliğine ya da kirli propagandaya dönüştü.

The New York Times’in amacını bilemem. Niyet ve maksadını da.

Bilinçli ya da bilinçsiz olup olmadığını da.

Ama yalan yanlışlarla dolu ve kirli emellere hizmet eden yazısını gerçeklerle deşifre edebilirim.