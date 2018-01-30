HABER

Ağar, YPG/PKK’lı teröristin Afrin'de Mehmetçiğe yönelik intihar saldırısına ilişkin bilgileri açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 11:43 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK/PYD’nin ağzına bakan The New York Times’ın yalan dolu haberini sosyal medyadan yazdığı yazıyla deşifre etti. Ağar, YPG/PKK’lı kadın bir teröristin Suriye’deki Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiği teröristin 'Teslim ol' çağrısı karşısında panikleyince ağzındaki el bombasının mandalının gevşemesi sonucu patladığını ve patlamada yaralımızın olmadığını açıkladı.

Ağar, YPG/PKK’lı teröristin Afrin'de Mehmetçiğe yönelik intihar saldırısına ilişkin bilgileri açıkladı

Afrin'deki operasyon sürerken New York Times gazetesi yeni bir algı operasyonuna imza attı. Gazete Afrin'de YPG/PKK’lı kadın bir teröristini Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiğini ve el bombasıyla bir tankı tahrip ettiğini yazdı.

New York Times'ın terör örgütünü "güzelleyen" haberinin büyük bir yalan olduğu kadın teröristin ağzında el bombasıyla Mehmetçiğe saldırmak isterken patladığı ortaya çıktı. Abdullah Ağar o teröristin fotoğrafını da yayınladı.

İşte Abdullah Ağar'ın paylaştığı yazı:

"The New York Times, PKK’nın ağzına bakıp, tuzağına düşünce tam bir yalan haberin altına imza attı. Ve yayımlanan bu yazı ‘Güvenilmez kaynak’, ‘yanlış bilgi’ ve ‘yalan haber’ üzerinden The New York Times’a yaptırılan bir algı mühendisliğine ya da kirli propagandaya dönüştü.

The New York Times’in amacını bilemem. Niyet ve maksadını da.
Bilinçli ya da bilinçsiz olup olmadığını da.

Ama yalan yanlışlarla dolu ve kirli emellere hizmet eden yazısını gerçeklerle deşifre edebilirim.

Olay şu:

28 Ocak 2018 tarihinde The New York Times’ta (@nytimes) Rod Norland (@rodnordland) imzalı ve aşağıda linki ekli bir haber yayımlandı.

Haberde kısaca;

1- YPG/PKK’lı kadın bir teröristin (Haberde ‘Kadın Kürt savaşçı’ deniyor) Suriye’deki Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiği.

2- El bombasıyla (!) bir tankın (!) tahrip ettiği (!).

3- Birkaç (!) Türk askerinin ölmesine neden olduğu.

4- Bu olay doğrulanırsa (!) bu durum YPG/PKK’nın (haberde ‘Kürtlerin’ diyor) Suriye’deki Türk güçlerine karşı ilk intihar saldırısı olacağı.

5- İntihar Bombacısı YPG/PKK’lının asıl adının Zuluh Hemo, kod adının Avesta Habur ve YPG/PKK (YPJ) mensubu olduğu.

6- Olayın 27 Ocak’ta meydana geldiği.

Skandal üstüne skandal! Ödüllü fotoğrafı 'Afrin' diye paylaştılar!

7- Gazete Rami Abdulrahman adlı ‘sözde’ bir gözlemciden aldığı ‘sözde’ yorumda da ‘sanki şahitmiş gibi’; “Bunun kasti bir intihar saldırısı olduğuna inanmadığı…” ‘amma velakin’ ve de ‘sanki şahitmiş gibi’: “Kahraman Avesta tanka saldırdı ve tankla birlikte kendini de havaya uçurdu” dediği ifade ediliyor.

Aynı haberde YPG/PKK medyasının haberi; “Türk tankının yakınında vücuduna sarılmış bombaları patlattığını" şeklinde verdiği ifade ediliyor.

Sonuçta biz, YPG/PKK’nın yalan haberlerine, gri ve kara propagandasına, algı mühendisliğine, asimetrik psiko-terörüne alışmıştık.

Şimdi buna dünyanın en prestijli gazetelerinden olan The New York Times’ın da dahil olduğunu görüyoruz.

Buradaki sorun şu:

The New York Times mı YPG/PKK’nın hedef ve menfaatlerine hizmet ediyor?

Yoksa YPG/PKK mı The New York Times’in hedef ve menfaatlerine.

Yoksa ortada yalan habercilik üzerinden icra edilen bir menfaat ortaklığı veya hedef alınmış ortak bir düşman mı var?

Öncelikle şunu söylemek gerek:

Bir el bombası ile bir tank imha edilemez ya da tahrip edici bir zarar verilemez, hatta paleti filan öyle filmlerdeki gibi attırılamaz.

Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!

PKK sitelerinin iddia ettiği gibi bedeninde patlayıcı sarılı bir insan, kendini patlattığı zaman, öyle tek parça filan kalamaz.

İlgili haberin aslına gelince:

Haberi The New York Times’te okuduktan sonra, kurgu bozukluğunu ve tutarsızlıkları görüp araştırmaya başladım.

Ve gördüğünü iddia edenlerle filan değil, hatta görenlerle bile değil, olayı birebir yaşayanlarla konuştum.

AĞZINDA EL BOMBASI VARDI

İşte kurdukları cümleler ve gönderdikleri fotoğraf!

- Yazıya eklediğim (gönderdikleri) resmin altına şunu yazmışlar: 2 gün önce aldığımız kadın YPG’li

- NYT haber yapmış, ama asparagas.

- Kendini patlatmadı. Yaralımız dahi olmadı.

- Ağzında el bombası vardı. “Teslim ol” dedik. Panikleyince mandal gevşedi ve patladı.

- Haberin içeriği, geride kalanlara (YPG/PKK’lılara) moral olsun diye, algı yapılmış.

Konuyu bilen herkes, fotoğraf ile cümleler arasındaki doğrusallığı ve bağı görebilir.

İsteyen olursa da fotoğrafın buzlanmamış olanını gönderebilirim.

Salih Müslim paylaştı... Yalan skandalı!

İşte böyle dostlar.

Suriye’deki iç savaş, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından değil sadece.
İnsanlık tarihinin en kirli savaşı.

Doğrularla yanlışların, ilkelerle ilkesizliğin yer değiştirdiği pis bir savaş."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye el bombası kadın terörist Afrin Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

İlginizi Çekebilir

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Teşekkür ederiz Sn.Ağar, ağzına sağlık kimin,dost, kimin düşman saflarında olduğununda bir kanıtı niteliğinde.
kimin ne söylediğine takılmayın artık,vurup yıkıp gidin
bunu izlemek isterdim canlı canlı:)
Öyle hükümetler varki, canlı canlı yakılan iki askerin videosunu yalanlar, deste deste sıfırlanan paraların kumpas olduğunu savunur, bankadan yapılan havale kayıtlarının yalan olduğuna yemin eder, Öyle insancıklar varki tüm bu sahtekarlıkları görmezden gelip bir ülkenin terör örgütüyle bir olup yapılan savaşı destekler, kavrulan anayüreklerini, çocukların çalınan geleceğini hiçe sayar
El bombasıyla tankı tahrip etti denilince güldüm. New York Times mala bağlamış :)
Diğer Haberler
Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı

İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı

TSK, Afrin'de havadan bildiri attı: Afrin Afrinlilerindir mesajı

TSK, Afrin'de havadan bildiri attı: Afrin Afrinlilerindir mesajı

CHP'li başkanın kız kardeşlerine çirkin saldırı! İşte o anlar!

CHP'li başkanın kız kardeşlerine çirkin saldırı! İşte o anlar!

Afrin'de teröristlerden sinsi tuzak! Askerler buldu

Afrin'de teröristlerden sinsi tuzak! Askerler buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.