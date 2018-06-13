AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

Konudan haberdar olan Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut’u valiliğe davet etti. Burada yapılan görüşme sonrası Bayram Özçelik, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti. Daha sonra CHP il başkanlığına giden Bayram Özçelik, tartıştığı Ergün Erdem'den de özür diledi.

AK Parti Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Bayram Özçelik, seçim çalışması yaptığı Kışla Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında CHP il başkanlığı binasına da girdi. Binadakilerle tokalaşan Bayram Özçelik, Ergün Erdem adlı CHP’li bir gençle tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Bayram Özçelik, Erdem'in boğazını sıktı. Çevredekilerin araya girmesinin ardından Bayram Özçelik ve beraberindekiler il binasından ayrıldı.

"Her seçim çalışmasında o caddeden geçerken CHP il başkanlığı binasına giriyorduk. Bu seçimde de girdik. 3-4 kişiyle tokalaştım. Bu gence de elimi uzattım. ‘FETÖ’cü birinin elini sıkmam’ dedikten sonra ‘Terörist ve FETÖ’cüler CHP’ye giremez’ diye bağırdı. Aramızda tartışma çıktı. Partiden partiye nezaket ziyaretiydi. Bu olaylar yaşandı. Daha sonra valilikte toplantı yapıldı. Valilikteki toplantıda CHP il başkanı ‘Özür dileyin’ dedi. Daha sonra partiye gidip gençten özür diledim."

‘BAYRAM ÖZÇELİK BİZLERDEN ÖZÜR DİLEDİ’

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan CHP İl Başkanı İzzet Akbulut da, "Bugün seçim çalışmaları çerçevesinde Karamanlı ilçemiz ve köylerinde saha çalışması yaparken, AKP heyeti Kışla Caddesi çalışmaları kapsamında başarılar dilemek için parti binamıza girmişler; parti binamızda bir gencimizle AKP Milletvekili Bayram Özçelik arasında sözlü münakaşa yaşanmış, bu münakaşa esnasında 16 senedir milletvekilliği yapan ve yine AKP’nin 1’inci sıra adayı Burdur Milletvekili Bayram Özçelik gencimizin boğazını sıkmıştır. Akabinde olay bizlere intikal etmiş, seçim çalışmalarımızı derhal yarıda bırakarak parti binamıza gelerek durum hakkında bilgi aldığımız esnada Sayın Valimiz bizleri Valilik makamına davet etmişler. Orada olayın tarafı olan Bayram Özçelik bizlerden özür dilemiş ve parti binasına tekrar gelip gencimizden özür dilemiştir" dedi.