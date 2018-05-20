Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Çarşamba günü FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Liderler FOX'ta' programına konuk olmuştu.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu ise bugünkü köşesinde, reytingleri ele alırken, FOX'taki programla ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti.

Eyüboğlu, "'Liderler FOX’ta’ reyting listesinde ‘eğlence’ olarak yer alınca, merak ettim sebebini" diye belirtirken, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ü arayıp, durumu sorduğunu belirtti.

Eyüboplu, Şentürk'ün, "‘Liderler FOX’ta’nın kategorisini ‘Haber’ diye bildirdiklerini, Türkiye’de televizyonların reytinglerini ölçen Kantar Media-TNS’in yanlışlıkla ‘eğlence’ yazdığını söyledi" dediğini belirtti.

Bu özensizliği görmezden gelemeyeceğini ifade eden Eyüboğlu, "Elimde somut bir veri ve belge olmadığından, TNS’in reyting sonuçlarına itiraz edecek değilim, ama bu özensizliği de görmezden gelemezdim" dedi.

Eyüboğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"FOX, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin liderlerine ekranını açtı. Çarşamba akşamı haber bülteninin ardından yayınlanan ‘Liderler FOX’ta’nın ilk konuğu, Muharrem İnce oldu. Saat 20.00’de başlayıp, 23.17’de biten canlı yayının ne kadar izlendiğini görmek için reyting listesine bakarken, bir şey dikkatimi çekti.