HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya’da ikişer aslan ve kaplanla bir jaguar hayvanat bahçesinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

Almanya’nın güneybatısındaki Eifel’de sel felaketi sonrasında hayvanat bahçesinden yırtıcı hayvanlar kaçtı, çevredekiler evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın güneybatısında sel felaketinin yaşandığı Eifel bölgesinde iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın hayvanat bahçesinden kaçtığı bildirildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Bitburg-Prüm belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında, Lünebach’taki hayvanat bahçesinden bazı yırtıcı hayvanların kaçtığı belirtildi.

Sözcü Ansgar Dondelinger, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Eyalet polisi, çevredekileri evden çıkmamaları konusunda uyarırken, görülen yırtıcı hayvanların ihbar edilmesini istedi.

SWR televizyonu, hayvanat bahçesinden kaçan bir ayının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Polise küfür ederek kaçan taksiciye adli işlem başlatılarak para cezası kesildiPolise küfür ederek kaçan taksiciye adli işlem başlatılarak para cezası kesildi
Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Aslan hayvanat bahçesi Jaguar kaplan sel felaketi

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e tazminat şoku

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Son dakika! Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.