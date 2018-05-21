HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'ya kampanya yasağı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

Wuppertal Türkiye Sevdalıları adlı inisiyatif üyeleri başbakanlık önünde Türk siyasetçilere getirilen seçim kampanyası yasağını protesto ederek bina önüne siyah çelenk bıraktı

BERLİN (AA) - Almanya'da Wuppertal Türkiye Sevdalıları adlı inisiyatifin üyeleri, Almanya'nın Türk siyasetçilere getirdiği seçim kampanyası yasağını protesto etti.

Berlin'deki Başbakanlık önüne gelerek Türk bayrakları açan yaklaşık 30 kişilik grup, Türkiye düşmanlığı yapan Alman siyasetçileri eleştirdi ve Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

Protestocular ellerinde ''Erdoğan'a karşı medya terörünü durdurun'', ''Türkiye düşmanı polikalara son verin'', ''PKK sempatizanı teröristler (Almanya) parlamentodan çıkın'' yazılı dövizler açtı.

İnisiyatif Başkanı Murat Güneş burada okuduğu basın bildirisinde Almanya'nın Türk siyasetçilerine getirdiği kampanya yasağını sert bir şekilde kınadıklarını bildirdi.

Güneş, Almanya'nın, ülkede yaşayan Türklerin demokratik hakları olan seçim kampanyalarına müdahale ederek demokrasiye darbe vurduğunu ifade etti.

Almanya'nın kapmanya yasağıyla ülkede yaşayan Türkleri rencide ettiğini vurgulayan Güneş, bu kampanyanın yapılmasına izin verilmesini istedi.

Güneş, Alman medyasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sürekli bir şekilde karalama kampanyasında bulunduğuna işaret ederek, Alman medyasının kime hizmet ettiğini anlayamadığını kaydetti.

PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
Annesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdıAnnesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı
Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandıMeral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya kampanya yasağı protesto Wuppertal Türkiye Sevdalıları inisiyatifi

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.