Almanya'ya kampanya yasağı tepkisi

BERLİN (AA) - Almanya'da Wuppertal Türkiye Sevdalıları adlı inisiyatifin üyeleri, Almanya'nın Türk siyasetçilere getirdiği seçim kampanyası yasağını protesto etti.

Berlin'deki Başbakanlık önüne gelerek Türk bayrakları açan yaklaşık 30 kişilik grup, Türkiye düşmanlığı yapan Alman siyasetçileri eleştirdi ve Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

Protestocular ellerinde ''Erdoğan'a karşı medya terörünü durdurun'', ''Türkiye düşmanı polikalara son verin'', ''PKK sempatizanı teröristler (Almanya) parlamentodan çıkın'' yazılı dövizler açtı.

İnisiyatif Başkanı Murat Güneş burada okuduğu basın bildirisinde Almanya'nın Türk siyasetçilerine getirdiği kampanya yasağını sert bir şekilde kınadıklarını bildirdi.

Güneş, Almanya'nın, ülkede yaşayan Türklerin demokratik hakları olan seçim kampanyalarına müdahale ederek demokrasiye darbe vurduğunu ifade etti.

Almanya'nın kapmanya yasağıyla ülkede yaşayan Türkleri rencide ettiğini vurgulayan Güneş, bu kampanyanın yapılmasına izin verilmesini istedi.

Güneş, Alman medyasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sürekli bir şekilde karalama kampanyasında bulunduğuna işaret ederek, Alman medyasının kime hizmet ettiğini anlayamadığını kaydetti.

