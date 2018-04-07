Amasra'da termik santrale karşı zeytin fidanı diktiler

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, termik santral kuracak şirketin zeytin ağaçlarını sökmesine ve ilçede termik santrale tepki gösteren Bartın Platformu üyeleri, 7 dönüm araziye 108 zeytin ağacı fidanı dikti. Amasra'da termik santral kuracak şirket, geçen yıl Aralık ayında Gömü köyünde bulunan 80 zeytin fidanını söktü. Bartın Platformu üyeleri bugün zeytin fidanlarının söküldüğü alanın yanındaki 7 dönüm araziye 108 zeytin fidanı dikti. CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, Anatolya Vosvos Derneği, Bartın Pedaldaşlar Derneği ve köylüler de Platform üyelerine destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi avukat Berkay Dal, "Bizler Bartın-Amasra halkı olarak Amasra'da termik santral değil de zeytin yetiştirmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Gömü köyü ile Amasra ilçesi ve Bartın ilinin tümünde zeytin ağacı yetiştirmenin mümkün olduğunu göstermek için zeytin fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Böylece Amasra ve Bartın'ın bir doğa ve tarih kenti olduğunu bir defa daha hatırlatıyoruz. Buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Yarınlarımıza göz diken termik santrale ait ÇED raporunun iptal edilmesi için, 2 bin 19 kişiyle iptal davası açmıştık. Bu davanın duruşması 16 Nisan Pazartesi günü Zonguldak İdare Mahkemesi'nde görülecek. 2 bin 19 davacımızı ve halkımızı Zonguldak'ta yapılacak bu duruşmaya katılmaya çağırıyoruz" dedi. Basın açıklamasının sonrasında, eylemciler "Termik santral istemiyoruz" sloganı atıp, alkışlarla şirkete tepki gösterdi.