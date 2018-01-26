Aminu Umar kimdir? Galatasaray rotayı Aminu Umar'a çevirdi!

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 12:05 |4 saat önce

Aminu Umar, Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray, forvet arayışında rotayı Aminu Umar'a doğru çevirdi. forvet için İngiltere pazarında Ahmed Musa, Chicharito ve Ayew gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray'da son çare olarak Türkiye'den sürpriz bir isim gündeme geldi: Umar Aminu. Peki Aminu Umar kimdir? Hangi takımda oynuyor? Kaç yaşındadır?

Aminu Umar, Galatasaray forver arayışında transfer listesine girdi. Galatasaray yönetiminin transfer çalışmaları kapsamında gündemine Osmanlıspor'un yıldız ismi Umar Aminu ismini aldığı iddia ediliyor. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi taraftan transfer konusunda da çalışmaları hızlandırdı. Kanatlarda oynayabilen forvet için İngiltere pazarında Ahmed Musa, Chicharito ve Ayew gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray'da son çare olarak Türkiye'den sürpriz bir isim gündeme geldi: Umar Aminu. Peki Aminu Umar kimdir? Kaç yaşında? AMİNU UMAR KİMDİR? Aminu Umar, 6 Mart 1995 tarihinde Nijerja'nın Abuja kentinde doğdu. Kariyerini Osmanlıspor'da sürdüren Aminu Umar, profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında ülkesinin düşük profilli takımlarından Wikki Tourists'te başlayan Aminu Umar, Nijerya 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrası Samsunspor kulübüne transfer oldu. Nijerya 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrası Samsunspor'un dikkatini çekmiş ve takımın yaz kampına davet edilmiştir. Her iki ayağını da kullanabilen ve bir kanat oyuncusu olan Aminu Umar, kampta teknik direktör Hüseyin Kalpar tarafından beğenilmiş, kulübüne €30.000 bonservis ücreti ödenerek ve kendisine aylık €12.500 ücret teklif edilerek üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Türkiye'deki ilk maçına 17 Ağustos 2013 tarihinde, İstanbul BB karşısında çıkan futbolcu ilk golünü ise 25 Kasım 2013 tarihindeki Adanaspor maçında kaydetmiştir.

ORTADAN KAYBOLUŞU(!) Samsunspor'da geçirdiği 1.5 sezonda takımın önemli oyuncularından birisi olan Aminu Umar, 25 Kasım 2014'te ortadan kaybolmuş, hakkında kaçırıldığı iddiası ortaya atılmış ve Samsunspor oyuncunun bulunması için emniyete başvurmuştur. Aynı zamanda oyuncunun sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldığı, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği ile görüştüğü iddia edilmiştir. Aminu Umar, ise Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kaçırılmadığını, kulübün kendisine üç aydır ödeme yapmadığından dolayı sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını açıklamıştır. Futbolcunun menajeri Muhittin Ünlü de olayı doğrulamıştır. Kulüp ise futbolcunun alacaklarını ödediğini açıklamasına rağmen ödemenin iki gün geciktiği ve Aminu Umar'ın bu nedenle serbest kaldığı ortaya çıkmıştır. Samsunspor taraftarları ise bu olaydan sonra yönetimi protesto ederek istifaya davet etmiştir. TFF 1.Lig 9 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 10 maçta (1 gol 2 asist) performans sergiledi. 2014-2015 Sezonunun, devre arasında, Samsunspor'dan ayrılmasının ardından bir Bundesliga kulübü ile görüşen Aminu Umar, 10 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor FK ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Buradaki ilk karşılaşmasına 24 Ocak 2015 tarihindeki 1. Lig müsabakası olan Bucaspor maçı ile çıkan futbolcu ilk gollerini ise ligin sonraki hafta karşılaşmasında Elazığspor'a iki gol birden atarak kaydetmiştir. TFF 1.Lig 17 maçta (4 gol 4 asist) performans sergiledi. 1. Lig'i şampiyon olarak tamamladılar ve Süper Lig'e yükseldiler.

2015-2016 Sezonunda, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor FK, süper ligin flaş ekiplerinden biri oldu. Büyük takımlara karşı aldıkları iyi sonuçlar ve takımın öne çıkan oyuncularından olmayı başaran Aminu Umar, Badou Ndiaye ve Dzon Delarge gibi futbolcular rakiplerini zorladı. Süper Lig 28 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 29 maçta (8 gol 5 asist) performans sergiledi. Osmanlıspor FK ligi 5.sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligine ön eleme ile katılmaya hak kazandı. Uefa Avrupa Ligi 2.Tur rövanş maçında, 27 temmuz 2016 tarihinde, FC Zimbru Chisinau takımına karşı, 16.dk, 26.dk ve 50.dk.da gollerini atan Aminu Umar hat-trick yaptı. Osmanlıspor Fk maçı 5-0 kazandı. NİJERJA MİLLİ TAKIM PERFORMANSI Nijerya 20 yaş altı millî futbol takımının 2013 Afrika 20 Yaş Altı Şampiyonası kadrosuna dahil edilen Aminu Umar, ilk millî maçına da bu turnuvada çıkmıştır. B grubu ilk maçında, Mali karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen yarım saat sonra oyundan alınmış, bu karşılaşmadan sonra Gabon ile oynanan maçta ise forma şansı bulamamıştır. Umar, grubun son maçında Kongo karşısında yine 11'de sahaya çıkmış ve iki gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştır. Takımıyla yarı finalde mücadele eden Umar, Mısır maçında etkili bir oyun ortaya koyamamasına rağmen, Mali ile oynanan üçüncülük maçında iki gol atarak takımının turnuvayı üçüncü tamamlamasına katkıda bulunmuştur. Takımı ile Afrika 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda üçüncülük yaşayan futbolcu aynı zamanda attığı 4 gol ile turnuvayı gol kralı olarak tamamlamıştır. Nijerya üçüncü olduğu için 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya da hak sağlamıştır.