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Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Başkentte gar önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin dava, karar duruşması için ertelendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı dava, karar duruşması için ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki avukatları, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Daha sonra söz verilen sanık ve avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapabilmek için ek süre istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, salon yetersizliği nedeniyle davanın bundan sonraki duruşmalarının Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüleceğini belirtti. Giray, duruşmayı 31 Temmuz-2 Ağustos'a ertelendiğini açıkladı.

- Duruşmada gerginlik

Bir sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yaptığı sırada araya giren cumhuriyet savcısı, "Avukat bey, lütfen mütalaayı doğru okuyun. Mütalaada söylediğiniz şeyler yok. Kimseye yaranamadık." diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine mahkeme salonundaki müştekilerden bazıları ayağa kalkarak, "Kimseye yaranmayacaksınız. Adaleti uygulayacaksınız." diye bağırdı.

Tartışmanın sürmesi nedeniyle Mahkeme Başkanı Giray, duruşmaya yaklaşık bir saat ara verdi.

- Esas hakkında mütalaa

Esas hakkındaki mütalaasını dün açıklayan cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Savcı, sanıklardan Erman Ekici hakkında aynı suçlardan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılması için ihbarda bulunulmasını talep etti.

Söz konusu sanıkların ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmaları gerektiğini belirten savcı, 9 sanık hakkında ise "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Garı DEAŞ karar duruşması

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