Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt içi kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile kurumun FETÖ/PDY yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
AA
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