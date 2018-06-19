Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce polislikten ihraç edilen Y.S. ile şüpheli E.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki cep telefonu, iki bilgisayar, hard disk ile çok sayıda flaş belleğe el konulduğu öğrenildi.

