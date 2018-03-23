Aracına binen turistlere İstanbul turu yaptırdı! 10 yıl hapsi istenen taksici hakim karşısında

"BAĞIRARAK KONUŞTUKLARI İÇİN DİKKATİM DAĞILDI" Savunması sorulan sanık Enver C., olay günü müştekiyi yanındakilerle birlikte Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için taksiye aldığını söyleyerek, "Bana, 'En hızlı şekilde hangi yoldan gidersek oradan gidelim' dediler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçtim. Otobanda devam ederken trafiğin de yoğun olması nedeniyle daha sakin yollardan gitmek istedim. Yanlışlıkla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden yoldan girdim. Yolda müşteki ve yanındakiler sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı. Sapakları kaçırarak havaalanı yerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu tarafa çıktım" dedi.

"380 TL'Yİ ALMADIM, KÖPRÜ VE OTOBAN ÜCRETLERİNİ DE İSTEMEDİM"



Mecbur kalarak köprüden karşıya geçtiğini kaydeden sanık, "Daha sonra tekrar dönerek müştekiyi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gecikmeli olarak bıraktım. Bu hata benden kaynaklandığı için taksimetrede yazan bedel olan 380 TL'yi müştekiden almadım. Köprü ve otoban ücretlerini de talep etmedim" ifadelerini kullandı.

"BENDEN İSTEDİKLERİ PARAYI VERMEDİĞİM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"



Sanık savunmasının devamında, "Müşteki ve yanındakiler uçaklarını kaçırmış olmaları nedeniyle benden 8 bin TL para talep ettiler. Ben vermeyeceğimi söylediğim için benim hakkımda şikayette bulundular. Ben dolandırmak gayesiyle hareket etmedim, kasten bir eylemim olmamıştır" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmasına yönelik çıkarılan yakalama emrinin savunması alındığından kaldırılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, turist olarak İstanbul'a gelen müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.'nin, ülkesine dönmek üzere Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek amacıyla şüpheli Enver C.'nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatıldı.