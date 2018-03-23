HABER

Aracına binen turistlere İstanbul turu yaptırdı! 10 yıl hapsi istenen taksici hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

İstanbul'a gelen Suudi Arabistan'lı turisti yolu uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü belirtilen taksi şoförü mahkemeye çıktı. Taksici Enver C. savunmasında, "Yolda sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı, sapakları kaçırdım" dedi

Aracına binen turistlere İstanbul turu yaptırdı! 10 yıl hapsi istenen taksici hakim karşısında

Suudi Arabistanlı müşteriyi, yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul'u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan ve yakalama kararı çıkarılan Enver C., savunmasında müştekiden ücret almadığını belirterek , "Yolda sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı, sapakları kaçırdım" dedi.

Karaköy'den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolları bilmemesinden faydalanarak yolu uzatıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü iddia edilen taksici Enver C., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ilk celsede hazır bulunmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Enver C. katıldı.

"BAĞIRARAK KONUŞTUKLARI İÇİN DİKKATİM DAĞILDI"

Savunması sorulan sanık Enver C., olay günü müştekiyi yanındakilerle birlikte Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için taksiye aldığını söyleyerek, "Bana, 'En hızlı şekilde hangi yoldan gidersek oradan gidelim' dediler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçtim. Otobanda devam ederken trafiğin de yoğun olması nedeniyle daha sakin yollardan gitmek istedim. Yanlışlıkla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden yoldan girdim. Yolda müşteki ve yanındakiler sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı. Sapakları kaçırarak havaalanı yerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu tarafa çıktım" dedi.

"380 TL'Yİ ALMADIM, KÖPRÜ VE OTOBAN ÜCRETLERİNİ DE İSTEMEDİM"

Mecbur kalarak köprüden karşıya geçtiğini kaydeden sanık, "Daha sonra tekrar dönerek müştekiyi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gecikmeli olarak bıraktım. Bu hata benden kaynaklandığı için taksimetrede yazan bedel olan 380 TL'yi müştekiden almadım. Köprü ve otoban ücretlerini de talep etmedim" ifadelerini kullandı.

"BENDEN İSTEDİKLERİ PARAYI VERMEDİĞİM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Sanık savunmasının devamında, "Müşteki ve yanındakiler uçaklarını kaçırmış olmaları nedeniyle benden 8 bin TL para talep ettiler. Ben vermeyeceğimi söylediğim için benim hakkımda şikayette bulundular. Ben dolandırmak gayesiyle hareket etmedim, kasten bir eylemim olmamıştır" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmasına yönelik çıkarılan yakalama emrinin savunması alındığından kaldırılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, turist olarak İstanbul'a gelen müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.'nin, ülkesine dönmek üzere Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek amacıyla şüpheli Enver C.'nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatıldı.

Şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul'u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilme amacıyla Anadolu Yakası'na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası'na geçtiği kaydedildi.

Şüphelinin tekrar Anadolu Yakası'na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekinin uçağını kaçırmasına neden olduğu vurgulandı.

İddianamede Enver C.'nin "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!
İsmail Saymaz canlı yayında bombayı patlattıİsmail Saymaz canlı yayında bombayı patlattı
İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Suudi Arabistan Sabiha Gökçen Havalimanı nitelikli dolandırıcılık Taksi

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

İlginizi Çekebilir

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sonra eylem yaparlar uber için.
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.