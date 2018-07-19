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Araçta sıkışan sürücü bir saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

Araçta sıkışan sürücü bir saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, araç içerisinde sıkışan sürücü, bir saatlik çalışma sonrası bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ali Yılmaz (55), idaresindeki 23 FP 246 plakalı otomobil, Yukarı Mahalle Göktepe kavşağında, Murat Demir yönetimindeki 06 BCN 839 tır ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yılmaz, araç içerisinde sıkıştı.

Yılmaz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması neticesinde bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Kazada yaralanan Yılmaz, otomobilde bulunan eşi Gülcan (50) ile kızı Çağla Yılmaz (20), olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınarak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ali Yılmaz'ın durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Trafik Kazası 3 Yaralı

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