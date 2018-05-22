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Arap Birliğinden şehit olan Filistinli tutuklu için İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:12 | Son Güncelleme

Arap Birliğinden şehit olan Filistinli tutuklu için İsrail'e kınama

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın (53) tıbbi ihmal sonucu şehit olmasından dolayı İsrail'i kınadı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aviysat'ın tıbbi ihmal sonucu şehit olmasının sorumluluğunun tamamının İsrail yönetimine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik vahşice uygulamaları ve insan hakları ile uluslararası hukuk ihlallerine karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail hapishanelerindeki durumun çok sert ve temel insani şartlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, Filistinli tutukluların her gün çeşitli işkencelere maruz kaldığı ve tıbbi yönden ihmal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, uluslararası hukuk kurallarına ve özellikle 4. Cenevre Anlaşması'na saygı göstermesi ve Filistinli tutuklulara insanca davranması için İsrail'e baskı yapma talebinde bulunuldu.

Arap Birliğinin açıklamasında, "İsrail'in suçlarını soruşturmak, işlediği suçların sorumluluğunu üzerine yüklemek ve suçu işleyenlerin uluslararası adaletin önünde takip edilmesi için bir komisyon kurulması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbine kan pıhtısı atan Filistinli tutuklu Aviysat'ın, Assaf Harofeh Hastanesine nakledilmesinin ardından şehit olduğu ifade edilmişti.

Esirler Cemiyeti, Aviysat'ın şehadetinin sorumluluğunun, İsrail makamlarına ait olduğunu belirterek, hapishane idaresini, tutuklular hakkında tıbbi ihmalle suçlamıştı.

Kudüs kenti sakinlerinden olduğu belirtilen Aviysat'ın, 2014 yılında tutuklandığı ve 30 yıl hapse mahkum edildiği kaydedilmişti.

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