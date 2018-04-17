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ASELSAN'dan intiharlarla ilgili şok açıklama: Her şey göründüğü gibi değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:25 | Son Güncelleme

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 11 yılda 8 personelinin intihar ya da şüpheli ölüm haberleriyle ilgili konuştu. Görgün, 'her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta' dedi.

ASELSAN'dan intiharlarla ilgili şok açıklama: Her şey göründüğü gibi değil

Türkiye'yi sarsan ASELSAN ölümleri ile ilgili önemli açıklama ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'e konuşan Görgün, dosyaların savcılıkta olduğunu belirtti.

İşte Güngör'ün Murat Çelik'e yaptığı o açıklama:

Evet maalesef böyle bir gündemimiz var. Konu şu anda savcılıkta. İnceleniyor. Birkaç defa incelenmiş ama somut bir şey bulunamamış. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama bakın şöyle bir örnek de var. Mesela intihar edenlerden biri seneler önce ASELSAN’da çalışmış. Ayrıldıktan 7-8 sene sonra intihar etmiş. Ama haberler ASELSAN personeli diye çıktı. Her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta.

Negatif her haber, hele de bu tür haberler, aidiyet duygusunun olduğu her yerde insanları demoralize eder tabii ama bizim mühendislerimiz işlerine konsantre şekilde ve çok yoğun çalışmaya devam ediyorlar.

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Aselsan cinayet açıklama haluk görgün

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Bu milletin eğitimli parlak dimağlı gençlerine sahip çıkamadık, yabancı istihbarat örgütlerinin yerli çetelerle işbirliği yaparak katlettikleri genç mühendislerimize hala üzülüyoruz.. Bir kurumda şöyle yada böyle önceden çalışmış sonra ayrılmış (bir insan aselsan gibi bir yerden niye ayrılır) veya çalışırken intihar etmiş 8 genç mühendis tesadüf olabilir mi? Bu kadarı ülke geneli için bile fazla bırakın bir kurumu..
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