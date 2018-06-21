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Avam Kamarasından Brexit Yasasına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Brexit Yasa Tasarısını onayladı - İngiltere Başbakanı Theresa May: -"Bu, halkın oy verdiği Brexit’in sorunsuz ve düzenli bir şekilde hayata geçirilmesinde kritik bir adımdır"

LONDRA (AA) - İngiltere’de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı’nı onaylarken, Başbakan Theresa May bunun ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde "kritik bir adım" teşkil ettiğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası bugün yapılan oylamada AB mevzuatını İngiltere’nin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısını, üst kanat Lordlar Kamarasının pazartesi günü gittiği değişikliği kaldırarak 303’e karşı 319 oy ile onayladı.

Lordlar tasarıda AB ile varılacak Brexit anlaşmasının veya bir anlaşmaya varılamaması durumunun, parlamentonun onayına sunulmasını öngören bir değişikliğe gitmişti.

İktidardaki Muhafazakar Parti içindeki kimi milletvekillerinin de desteklediği değişiklik, May hükümetinin muhalif milletvekillerini iknaya dönük yoğun çabalarının ardından bugün Avam Kamarasında yapılan oylamada geri alınmış oldu.

- "Kritik adım"

Brexit Yasa Tasarısının kabulü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan May, “Bugün parlamento AB’den ayrılma yasasını onayladı. Bu, halkın oy verdiği Brexit’in sorunsuz ve düzenli bir şekilde hayata geçirilmesinde kritik bir adımdır.” ifadesini kullandı.

“Bugünkü oylama İngiltere ve AB halklarına, bu ülkede seçilmiş temsilcilerin işlerini yaptıklarını ve İngiliz halkının iradesini hayata geçirdiklerini gösteriyor.” diyen May, gelecek birkaç hafta içinde de AB ile Brexit sonrasında öngördükleri ilişki biçimine dair ayrıntılı bir rapor yayımlayacaklarını kaydetti.

Brexit Yasa Tasarısı daha önce de Lordlar tarafından değiştirilmiş ve bu değişiklikler Avam Kamarasında geri alınmıştı.

Bugün onaylanan tasarı, yeniden Lordlar Kamarasına havale edilecek. Lordların değişiklik taleplerinin devam etmesi halinde tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

İngiltere’de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçenin onayı ile yasalaşıyor.

- Referandumun ikinci yılı

Brexit referandumunun 2. yıl dönümünün idrak edileceği cumartesi günü ülkede AB yanlısı sivil toplum kuruluşlarını geniş katılımlı yürüyüşler düzenlemesi bekleniyor. Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılmasını hedefleyen bu kuruluşlardan "İngiltere İçin En İyisi" ("Best for Britain"), Macar asıllı ABD’li iş adamı Soros'un da mali desteğiyle geçtiğimiz günlerde Brexit karşıtı kampanyasını resmen açmıştı.

İngiltere önceki yıl 23 Haziran'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere ile AB, geçen yıl haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı.

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Avam Kamarası Avrupa Birliği Brexit ingiltere Lordlar Kamarası Theresa May

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