Ayakkabı imalatçılarında bayram yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'daki ayakkabı imalatçıları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Merter'deki atölyesinde ayakkabı imalatı yapan İbrahim Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ayakkabı piyasasının iyi olduğunu ve bayram öncesi de yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ayakkabı siparişlerinin arttığını belirten Ağıralioğlu, ''Aldığımız siparişleri yetiştirebilmek için 3 haftadır yoğun şekilde çalışıyoruz. Elimizdeki listeleri teslim etmek için hafta sonları da çalıştık. Bu hafta çalışma saatlerimizi daha da artırdık. Bazı günler geceleri de çalışacağız.'' diye konuştu.

Ağıralioğlu, hem bayramın yaklaşması hem de okulların açılmasına az bir süre kalması nedeniyle talebin daha da artacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Hem bayram hem de okulların açılmasının yaklaşması pazarı hareketlendirdi. Pazarın hareketlenmesi bizi memnun ediyor. Bu sezon gerçekten önceki yıllara göre işlerimiz daha iyi. Kış sezonu için bayramdan sonra üretime başlıyoruz. Şu anki tempomuz bayramdan sonra da devam edecek. Ülkemize karşı dışarıdan bir ekonomik baskı olmasına rağmen piyasamız etkilenmedi. Hem iç piyasadan hem de dış piyasadan talep oldukça fazla. Özellikle Rusya ve Balkan ülkelerinden siparişler iyi. Durumun böyle devam etmesini bekliyoruz. Dış ülkelere bayramdan sonra daha fazla ayakkabı satacağız.''

Ayakkabı imalatçısı Musa Bulut ise bayramın yaklaşmasıyla yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, ''Siparişleri yetiştirebilmek için çalışan sayımızı arttırdık. Şu an tek düşündüğümüz bayram için aldığımız siparişleri yetiştirmek. Ayakkabı piyasası bu sezona iyi başladı. Bu hareketliliği bayramdan sonra da bekliyoruz.'' dedi.

