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Aydın'da trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:10 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası güvenlik kamerasında

Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın-Denizli karayolu Forum Aydın Kavşağı'nda, Feridun Sergin yönetimindeki 09 AEY 98 plakalı hafif ticari araç, Berkay Enver'in kullandığı 09 HK 745 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bölgedeki petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Denizli istikametine doğru giden hafif ticari aracın, kavşağa giren otomobile çarpması görülüyor.

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Güvenlik kamera Kaza trafik

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