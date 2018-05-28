Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğu iddia edilen 4 mürettebatının kayıp olduğu Belinay isimli balıkçı teknesi bulundu. Teknenin enkazı su altında görüntülendi.
1 KİŞİ KURTULDU, 4 KİŞİ KAYIP
Alabora olarak batan merettebatından 1 kişinin kurtulduğu ve 4 balıkçının kayıp olduğu Belinay isimli Balıkçı teknesi battığı Ayvalık açıklarında Altınova Mahallesi ile İzmir’in Dikili ilçesi arasında bulundu. Bulunan teknenin 90 derecelik bir acı ile denizin dibinde dik bir şekilde durduğu su altı çekimlerine yansıdı. Teknenin etrafında ise kayıp balıkçılara ait olduğu düşünülen eşyaların olduğu görüldü. Dalgıçlar tekne içinde de arama çalışması yaparak içeride sıkışmış bir balıkçı olup olmadığını kontrol ettiler. Derinlik deneniyle kısa süren dalışlara devam edileceği öğrenildi.
İHA
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