Babasını öldüren kıza hapis cezası

Sinan Gürsoy, Nisan 2016'da, Keçiören'deki iş yerinde tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti. Olay anında odada bulunan eşi ve iki kızı, Gürsoy'un kendini kaza sonucu vurduğu yönünde ifade vermişti. Soruşturmayı yürüten polisler olayın intihar olduğu yönünde tutanak tutmuştu. Ancak savcılık, olay yeri incelemesi ve Adli Tıp muayenesinin ardından, kurşunun giriş çıkış ve isabet ettiği duvarın açısı nedeniyle, silahı odada bulunan başka bir kişinin ateşlediği kanaatine varmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Gürsoy'un küçük kızı Nihal Gürsoy'un, amcasına yaptığı itiraflar üzerine tekrar ifadesini almıştı. Nihal Gürsoy, ifadesinde, babasının çok baskıcı olduğunu ve sürekli kendilerini dövdüğünü, olay günü de yine ablasını elindeki tabancayla dövdüğünü ve ablası Sinem Gürsoy'un da babasının elindeki tabancayı alarak ateş ettiğini söylemişti. Savcılık, bunun üzerine Sinem Gürsoy hakkında "tahrik altında üst soyunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açmıştı.