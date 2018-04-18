Babasını öldüren kıza hapis cezası

Başkentte kuyumculuk yapan eski milli tekvandocu Sinan Gürsoy'u öldürdüğü gerekçesiyle kızı Sinem Gürsoy, "haksız tahrik altında üst soyu öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Sinem Gürsoy, ailesi ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada son sözü sorulan Gürsoy, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Babamı ben öldürmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Gürsoy'u, "haksız tahrik altında üst soyu öldürmek" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.
- Olay
Sinan Gürsoy, Nisan 2016'da, Keçiören'deki iş yerinde tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti. Olay anında odada bulunan eşi ve iki kızı, Gürsoy'un kendini kaza sonucu vurduğu yönünde ifade vermişti. Soruşturmayı yürüten polisler olayın intihar olduğu yönünde tutanak tutmuştu. Ancak savcılık, olay yeri incelemesi ve Adli Tıp muayenesinin ardından, kurşunun giriş çıkış ve isabet ettiği duvarın açısı nedeniyle, silahı odada bulunan başka bir kişinin ateşlediği kanaatine varmıştı.
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Gürsoy'un küçük kızı Nihal Gürsoy'un, amcasına yaptığı itiraflar üzerine tekrar ifadesini almıştı. Nihal Gürsoy, ifadesinde, babasının çok baskıcı olduğunu ve sürekli kendilerini dövdüğünü, olay günü de yine ablasını elindeki tabancayla dövdüğünü ve ablası Sinem Gürsoy'un da babasının elindeki tabancayı alarak ateş ettiğini söylemişti. Savcılık, bunun üzerine Sinem Gürsoy hakkında "tahrik altında üst soyunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açmıştı.
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