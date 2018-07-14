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Bahçede oturan aile bireylerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 01:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da evlerinin önünde oturan kişilere açılan ateş sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi - Kardeşlerden birinin oğlunun ise ağır yaralandığı olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da evlerinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan aile bireylerinden ikisi öldü, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Yukarı Akdibek Mahallesi'nde evlerinin önünde oturan Karahanlı ailesi mensuplarına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Saldırıda, Mehmet (55) ve Tahsin Karahanlı (60) kardeşler hayatını kaybetti, Mehmet Karahanlı'nın oğlu Saddam Karahanlı (22) ise ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kardeşin cesetleri ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olaydan sonra kaçan saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için güvenlik görevlilerince çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağlar Diyarbakır silahlı saldırı

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