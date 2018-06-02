Bakan Kaya, Kağıthane'de vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz yapmaktan ve hizmetlerden bahsediyoruz. Birileri de yıkmaktan bahsediyor. Bunlara fırsat vermeyin sevgili kardeşlerim." dedi.
Kaya, Kağıthane Belediyesi'nin Yeşilce Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarına katılan vatandaşlara hitap etti.
24 Haziran'da çok önemli bir seçime gittiklerini dile getiren Kaya, "16 yıldır gece-gündüz demeden sizlerin içinden çıkıp sizlere hizmet eden bir Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.
Kaya, Türkiye ekonomisinde AK Parti'nin etkisi hakkında örnekler vererek, 16 yılda ekonomide yaşananlara dikkati çekti.
Sosyal hizmetlerde, sağlık ve eğitimde hayata geçirdikleri projeleri anımsatan Kaya, şunları söyledi:
"İnsan onuruna yakışır şekilde milletimize hizmet ediyoruz. Bakanlık olarak, son 10 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye oldu. Günde 4.5 doların altında yaşayanların oranı yüzde 30'du. Bugün yüzde 1.5'in altında. Hedefimiz yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Biz yapmaktan ve hizmetlerden bahsediyoruz. Birileri de yıkmaktan bahsediyor. Bunlara fırsat vermeyin sevgili kardeşlerim."
Bakan Kaya daha sonra Emniyetevleri Mahallesi'ndeki Bosna Hersek Parkı'nda gençlerle bir araya geldi.
Kendisinin de gençlerin arasından çıktığını belirten Kaya, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nda yıllarca emek verdiğini söyledi. Kaya, 24 Haziran'a kadar teşkilat mensuplarıyla bütün gönüllere girmek istediklerini kaydetti.
Gençliğe güvendiklerine vurgu yapan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gençlerimizin azmi ve kararlılığıyla bu ülkeyi kat be kat büyütmeyi hedefliyoruz. Bu ülkenin gençlerine inandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin gençlerine inandı. Seçilme yaşını da seçme yaşı gibi 18'e indirdik. Bunu yaptığımızda muhalefet 'Çoluk çocuğu mu Meclis'e sokacaksınız?' dedi. Bugün, verdiğiniz kararla seçilme yaşını 18'e düşürdük. Aranızda nice genç kardeşlerimiz sizleri temsil edecek. Biz gençlerin bu ülkenin geleceğine en büyük katma değeri sağlayacak nesil olduğuna inanıyoruz."
Kaya, iyi yetişmiş bir gençliğin varlığına dikkati çekerek, yerli ve milli kavramlarının önemine işaret etti.
Bakan Kaya gençlerle buluşmasının ardından çevredeki kafeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
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