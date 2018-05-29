Bakan Özlü'den muhalefete eleştiri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Tam da 24 Haziran seçimlerinden önce, kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar. Muhalefet, oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlıkları nedeniyle alkış tutuyor." dedi. Özlü, Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Karabük Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında, Ak kadroların hizmet aşkıyla dolu bir şekilde geçirdiği 16 yılın, Türkiye'yi bugün bölgesel lider, küresel güç olma yolunda çok önemli bir noktaya taşıdığını anlattı. Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları yolda tarihi başarılara imza attıklarını belirten Özlü, şöyle devam etti: "Gerek bölgesindeki, gerekse dünyadaki olayları ve gelişmeleri izleyen pasif bir ülke olmadık. Hem bölgesel, hem küresel gelişmelerin aktif aktörü, yön belirleyen, güçlü oyuncu pozisyonumuzu her dönem koruduk. Bize bu pozisyonu siyasi istikrarımız ve dolayısıyla ekonomik gücümüz verdi. İşte Türkiye’nin bu güçlü duruşunu, daha da sağlamlaştırmak için milletimizin de onayıyla yeni sistemi getirdik. 24 Haziran’dan sonra geçeceğimiz yeni sistemle Türkiye için yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah o dönemi de AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başkanlığında, AK kadrolar ile yürüyeceğiz."

Türkiye için dönüm noktası olan 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını vurgulayan ve seçim hakkında teknik bilgiler aktaran Özlü, hem güçlü bir meclis hem de güçlü bir yürütmenin birbirinden ayrılamayacağını, sonunda güçlü bir Türkiye'nin olacağını ifade etti. - "Mecliste çoğunluğu elde etmek de hayati önemdedir" 25 Haziran’dan itibaren Türkiye'nin yeni sistemle yönetileceğini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti: "Türkiye, AK Parti iktidarı ile siyasi istikrarın ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gördü. İşte bu istikrar, yeni sistemde çok daha önemli hale gelecek. Çünkü yeni sistemi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, çok daha hızlı koşabilmek için getirdik. Bu yeni sistemde; Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa, Türkiye o kadar kazanacak. Bunun için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar, Meclis'te çoğunluğu elde etmek de hayati önemdedir. Ak kadrolara iki sorumluluk birden düşüyor. Biri liderimiz, cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmak -ki onu başkan yapacağız- diğeri AK Parti’yi Meclise güçlü bir şekilde taşımak. Bu iki görevi de Karabüklülerin hakkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Burada, birbirinden değerli 3 kardeşimiz var. İnanıyorum ki 25 Haziran’dan sonra bu 3 kardeşimiz de Mecliste hem Karabük için hem de Türkiye için ter dökecek. Ama ondan önce, seçime kadar hep birlikte ter dökeceğiz."

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Karabük’ün de büyük yatırım ve projelerden payını aldığının altını çizen Özlü, son 16 yılda Karabük’te yapılan yatırımları rakamlarla anlattı. - "Hep birlikte 'Vakit Türkiye Vakti' diyeceğiz" "Bu seçimin Türkiye'nin dönüm noktası olduğunun sadece biz farkında değiliz." diyen Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin ilerlemesine, büyümesine, yükselmesine set çekmek isteyenler de bunu gayet iyi biliyor ve biliyorlar ki AK Parti’nin iktidarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başta olmadığı bir Türkiye, onların hayal ettiği Türkiye'ye daha yakın olacak.

Onun için ellerinden geleni yapıyorlar.

Onca girişimleri başarısız olsa da bir kez daha bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi. Tam da 24 Haziran seçimlerinden önce, kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar. Muhalefet, oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlıkları nedeniyle alkış tutuyor.

Çünkü dertleri Türkiye değil. Tek dertleri var, o da Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bir Türkiye. Ama biz ne bu şer odaklarına, ne de onların ortaklarına geçit vermeyeceğiz. 24 Haziran’da da 16 yıldır yaptığımız gibi, sandıklara AK Parti ve Tayyip Erdoğan damgası vurup, büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte 'Vakit Türkiye Vakti' diyeceğiz."