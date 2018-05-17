Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, hakkındaki yazısından sonra gözaltına alınan oyuncu Barış Atay hakkında bugün bir yazı daha kaleme aldı.Hakan, "Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi" başlıklı yazısında Atay'ın tweeteni "dangalak" olarak niteleyerek kendini savundu.

BARIŞ ATAY YANIT VERDİ

Hakan'ın yazısına kişisel Twitter hesabından yanıt veren Atay, Ahmet Hakan'ı etiketleyerek, "Gözaltına alınarak @ahmethc’ı mağdur etmişim sanırım." ifadelerini kullandı.



