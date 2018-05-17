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Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan'ın sözlerinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Barış Atay'dan son açıklama geldi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısına yanıt veren oyuncu Barış Atay, "Gözaltına alınarak Ahmet Hakan'ı mağdur etmişim sanırım" dedi.

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, hakkındaki yazısından sonra gözaltına alınan oyuncu Barış Atay hakkında bugün bir yazı daha kaleme aldı.Hakan, "Benim çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi" başlıklı yazısında Atay'ın tweeteni "dangalak" olarak niteleyerek kendini savundu.

BARIŞ ATAY YANIT VERDİ

Hakan'ın yazısına kişisel Twitter hesabından yanıt veren Atay, Ahmet Hakan'ı etiketleyerek, "Gözaltına alınarak @ahmethc’ı mağdur etmişim sanırım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan barış atay

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
dhkpc li bir hain
@alpayozcift senin gibi düşünmüyorsa, ya fetöcüdür ya dhkp-c'li. Herkes tek tip olsun her diktatörün hayali.
nice fetöculer dışarda hatta mecliste. sen neyin kafasini yasiyorsun.bak şura nerde ayni kafadan adam varsa hepsinin dilinde vatan hayini, vatan hayini sizin icin manyak ,aptal gibi bisey yoksa darbe yapaan fetoye pensilvanyaya gidip selam duran, öven, nameler düzen hatta sila hasreti bitsin diyenlere ne diyorsunuz acaba.zır cahilsiniz iste. sonra cahil diyenlere kufredip hakaret ediyorsunuz,cunku cvp verecek donanimda ve bilgide degil,egitimsizsiniz
lan bir sus artık. ne derdin varsa seçimde oyunu kullan boş boş yapıp ortamı germe eger senin gibi pis bir zihniyet olsa bu hükümet seni 24 hazirandan sonra çarmıha gererdi. hain
madem bırakacaksın niye tutukluyorsun.madem sözlerine dikkat et tekrarı jhalinde bu sefer içeri alınırsaın diyorsun nedne bu adam hasla konuşuyuoır
herzamanki gibi yine döndün ahmet hakan bi kerede sözünün arkasında dur rüzgar gülü...
birader size göre herkes hain bu ülkede bi siz hain değilsiniz sizde hamdolsun diyerek paraları götürenlerdensiniz atayında dediği gibi Yargılanacaksınız !!
Savaş istemiyoruz.Ömrümüzü rahat ve mutlu geçirmek istiyoruz.Hayatta en aptalca bulduğum iki şey var.Biri sağcı diğeri solcu.Sağcılar daha çok dinci. Dine bakıyorum ,kökleri çok tanrılı dinlere ve ,efsane tanrılar savaşına dayanıyor.Marduk gibi bir tanrı diğerlerini yenerek yetkilerini kendi üzerinde topluyor.Bu gün Allah dediğimiz de aynı.Zaden doksan dokuz isim onlardan geliyor.Peygamber geçinenler de ilkel hakanların gücünü tanrılardan almasına dayanıyor.Peygamberlerin hayatlarına bakıyorum hepsi ama hepsi rezalet ve gücü kendinde toplama beşinde koşuyor.Solcu geçinenler de bunun aynı.
DÖNEK AHMET MEMLEKETTE DEMEK Kİ YAZDIĞINI BİR ANLAMAYAN KENDİNSİN GALİBA FIRILDAKLIK YAPMA
SONRADAN DÖNME SÖZÜNDE DURAMAZ DÖNDÜM DER YİNE DÖNMEZ NASILKİ DOGUŞTAN ATATÜRKÜ SEVENİ BİRİSİ BU SEVDASINDAN CANINI CANINI DAHİ ALSAN YİNEDE BU SEVDASINDAN VAZGEÇERMİ GEÇMEZ .
barış mısın savaşmısın ne karın ağrısısın bi git işine gündeme gelmek için ahmet hakanla anlaşmamı yaptın ne yaptın sevimsiz zihniyetini değişitir sen önce
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