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Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında "Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı

İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

"VATANDAŞIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bugünlerde Türkiye ekonomisine yönelik yalan yanlış iddialarla vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların değirmenine su taşımaya çalışanlar var.

"BU KRİZLER BİZİM ALIŞKIN OLDUĞUMUZ KRİZLERDİR"

Ama şunu herkes bilsin. 2008’de, 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimiz de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerinde. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.

"KAYNAĞINI, NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız.

Hükümetimiz aldığı tedbirlerle reformlarla Türkiye büyüme yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

YENİ HAVALİMANININ ADI EKREM PAKDEMİRLİ HAVALİMANI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.

EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1939 yılında İzmir’de doğan Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. ODTÜ Teorik fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra 1967 Ağustos ayında Imperial College'de (University of London) doktorasını tamamladı. ODTÜ de öğretim üyeliği yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.

2003 yılından itibaren Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik A.Ş. Vestel Beyaz Eşya A.Ş adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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Başakan binali yıldırım dolar ak parti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İzmir e NASA uzay üssü kurup milleti mars a geziye gondersen yinede değişen bişey olmaz.Paraya yazık.İzmir li AKP yi istemez.
Önce bi sorun bakalım neden diye önce bi sorun ..! Dolarsa dolar dolmazsa anladın sen onu ama olan biza oliyeah evde çor çocuk acıkiyeah karıda vermeyeah alette kalkmeyaah çare bekleyezaeh
ALAÇATI HAVALİMANI olması gerekir.
EKREM PAKDEMIRLI COTKTA LAZIMDI
niye hani seviyordunuz ya adanan menderesi hani darbe mağduruydu ya sizin bir ALLAH dediğinizden başkasına son nefesin çıktığı güne kadar inanmam....ekrem Pakdemirli, adnan beyden daha değerli, daha tanınmış, daha kıymetli ya da bu ülkeye daha fazla hizmet etmiş birisi midir...yazıklar olsun
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