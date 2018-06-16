Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor

'Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik şartları neler? Bedelli askerlik 2018 ücreti ne kadar?' gibi sorular gündemdeki yerini korurken bu konuda hakkında Hükümet kanadından peş peşe açıklamalar geliyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt vermiş, bunun TSK'nın ihtiyaçlarına göre görüşülebileceğini belirtmişti. Erdoğan, bedelli askerlik için 'Gündemimizde var' açıklamasında bulunmuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Youtube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Erken Seçim Özel programına katılan Başbakan Binali Yıldırım da bedelli askerlik sorusuna yanıt verdi.

Bedelli askerlikle ilgili olarak "Bunun gençlerin önünde ciddi engel olduğunu biliyoruz. 5 milyondan fazla askerlik çağına gelmiş gencimiz var." diye Yıldırım, "Biz her sene 350 bin civarında alabiliyoruz. 5 milyonu 350'ye böl, 14-15 sene içerisinde eritemezsiniz." diye konuştu.

"BU İŞ BEDELLİ ASKERLİĞİN DE ÖTESİNDE..."



Bu rakama yeni gelenlerin de eklendiğini ifade eden Yıldırım, "Bir yandan da geliyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir sorun. Biz bu konuyu seçimden sonra kapsamlı şekilde ele alacağız. Bu iş bedelli askerliğin ötesinde büyük bir reform gerektiriyor. Bu reformu da inşallah yeni dönemde yapacağız." dedi.

