Başbakan Yıldırım'dan Türk bayrağına saldırıya tepki: Kabul edilebilir yanı yok

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanında olduğunu belirten Yıldırım, "Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım" diye konuştu.

"KIŞKIRTICI FAALİYETLER KARŞILIK GÖRÜR"



Soruları yanıtlayan Yıldırım, Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6. filo koruması iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler adada yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. KKTC de bunu hoş karşılamaz. Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir."

"DENSİZLİKLERİ MUHATAP BİLE ALMIYORUZ"



Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi.