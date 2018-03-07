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Başbakan Yıldırım'dan Türk bayrağına saldırıya tepki: Kabul edilebilir yanı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6. filo koruması iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım "Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını uygun şekilde görecektir" diye konuştu. Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına da tepki gösteren Yıldırım, 'Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz' dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Türk bayrağına saldırıya tepki: Kabul edilebilir yanı yok

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanında olduğunu belirten Yıldırım, "Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım" diye konuştu.

"KIŞKIRTICI FAALİYETLER KARŞILIK GÖRÜR"

Soruları yanıtlayan Yıldırım, Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6. filo koruması iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler adada yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. KKTC de bunu hoş karşılamaz. Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir."

"DENSİZLİKLERİ MUHATAP BİLE ALMIYORUZ"

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi.

"AB İLİŞKİLERİNE KADAR GÖTÜRMEK ZEKA İŞİ"

Sınırı geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, Yunan Bakanın olayı Avrupa Birliği süreci etkilenir sözü için "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yolla suriyelileri yalakalık yapacağınıza gerekeni yap
@kemler Zaten afrine o yüzden girdiler, temizleyip gönderecekler işte ne diye boş yapıyorsunuz anlamıyorum.
@kemler gideceklerine inanıyosun yani :)
adamlar 18 adamızı işgal etmiş, konuşacak yüzü nasıl buluyorsunız anlamıyorum. çiller kadar olamadınız üstelik tek partisiniz. İYİ GELECEK İYİ OLACAK
Maşallah yav nasil konuşmuş öyle yunanistan titredi şuan. Vize yok kustahlik almis basini gidiyor. Yunanlarin her turlu provokasyonu en tepede en adi en hirsli şekilde devam ediyor. Fetocu adiler iade edilmiyor. Kibris gazlari oldu bittiye getiriliyor. Biz ne yapiyoruz? Hiçbirşey koca bir hic kiniyoruz muhattap almiyoruz peki neden birisi bana bunu aciklasin? Sirf kapilari acsak bile batacak olan yunanistana bu yumusaklik neden yapiliyor? Yazik bu ülkenin itibarini iki paralik ettiniz yazik
adalar gitti adamlar kuzu çevirme yapar bayrak yakılır siz siyaset yaptığınızı sanın
AKP YE EN BÜYÜK MUHALEFET BIRI OLARAK BASBAKANIMIZIN BU AÇIKLAMALARINI DESTEKLIYORUM TÜRKİYENİN MENFAATİ İÇİN SAVASDA DAHİL HER SEY ACIK OLMALI
açın edirne sınır kapılarını denizlerde göz yumun suriyelileri ve diğer mültecileri yollayın ondan sonra nasıl adam oluyorlar! ateş olsanız çürmünüz ne !
boş naralar atmayın adalara filo gönderin alın.
son kalan 2 adayıda verir tokat gibi cevap yalan olur
adalar isgal edilince ses cikarmadiniz da simdi mi ?? hep laf ..
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