Başbakan Yıldırım'dan Türk bayrağına saldırıya tepki: Kabul edilebilir yanı yok

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanında olduğunu belirten Yıldırım, "Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım" diye konuştu.
"KIŞKIRTICI FAALİYETLER KARŞILIK GÖRÜR"
Soruları yanıtlayan Yıldırım, Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6. filo koruması iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler adada yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. KKTC de bunu hoş karşılamaz. Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir."
"DENSİZLİKLERİ MUHATAP BİLE ALMIYORUZ"
Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi.
"AB İLİŞKİLERİNE KADAR GÖTÜRMEK ZEKA İŞİ"
Sınırı geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, Yunan Bakanın olayı Avrupa Birliği süreci etkilenir sözü için "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez" diye konuştu.
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