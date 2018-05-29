HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım Şırnak'ta halka seslendi. Yıldırım konuşmasında güvenlik korucularına yönelik müjde vererek, 'Güvenlik korucusu kardeşlerimizin maaşlarını iyileştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'da yaptığı konuşmada güvenlik korucularına müjdeli haberi verdi. Başbakan Yıldırım, 'Buradan bir müjdeyi veriyorum. Güvenlik korucusu kardeşlerimizin maaşlarını iyileştiriyoruz.' dedi.

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
İstanbul'un fethinin 565. yıldönümü kutlaması...İstanbul'un fethinin 565. yıldönümü kutlaması...
Sınav soruları basımı için 3 hafta dışarı çıkamıyorlarSınav soruları basımı için 3 hafta dışarı çıkamıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım şırnak güvenlik korucusu müjde zam

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Okuyucu Yorumları 25 yorum
her sene seçim olsa millet güllük gülistanlık yaşar valla, madem bunları yapabiliyordunuz 15 senedir niye yapmadınız demezler mi adama????
@zirtaner yapmayin arkadas be 15 senedir adamlarin maaslarina 4-5 kere iyilestirme yapildi.. biraz acin bakin gündem takip edin hangi ülkede yasiyorsunuz allah askina..
@taximlei yalamasın tamam anladık.
@zirtaner 15 senedır feto ıtını besleuıp bıyuten bı açıp da bı bakalım :) herkez fetocu ama besleuıp buyuten fetocu degıl
Evet kardeşim Bir partiyi bir seçimde en fazla ne kadar da tutmayacaksın bu milletin 17 sene kanına katta bu iktidar Vatanını milletini sattığı en son ortakları millete kurşun sıktı Yani bu iktidar var ya Menderes'ten daha beter Bedel ödetil meki bu iktidara
herkese verin asgari ücretliye vermeyin !!!
Bugüne kadar koltukta chp, mhp, ip ya da hdp mi oturuyordu? nerdeydiniz bugüne kadar?
@koncita 17 yildir bu artisla beraber 5. zam olacak.. memlekette ne oluyor ne bitiyor takip ettiginiz yok cahil cahil konusmayin bari..
askerimize yapilan seyyanen 400-813 tl arasi zam dan polis de istiyor sayin basbakanim
yokmu başka vaat yetmez bunlar bak vermem yoksa oy yeminle vermem ee başka ne var
seçim öncesi suriyelilerin artık ülkelerine gönderilmesini istiyoruz.
Hayırdır şimdiye kadar ikdidardaki kimdi böyle boş vaatlerle sen ancak akkoyunları satın alırsın.
Son zamanlarda yapilan hersey is verene emekliye memura.isciye neden birsey yok??
emeklilikte yaşa takılanlar için bir formülünüz yok mu sayın başbakanım?
Dağıtın bakalım.Bol keseden.Muhalefet söylediğinde kaynak yok.İşinize menfaatinize nasıl gelirse kesenin ağzını açıveriyorsunuz.Bakalım seçimden sonra bu dağıtılanlar vatandaşa nasıl yansıtılacak.
müjdeler yeter bıktık. paraları harcayacak yer bulamıyoruz .
BU İKTIDAR ADAM
ülkede nerede polis, asker, koruyucu ne demek kardeşim bu ülkeye ihanettir koruyuculuk sistemi bu ülkede bir an önce kalkmalıdır
asgari ücretliler de var bu ülkede sayın başbakan
EMEKLİYE NİYE ZAM YOK İNSANLAR YIILARCA ÇALIŞIP PİRİM ÖDÜYOR EMEKLİ OLUYOR ALDIKLARI PARA 750 800 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.200 TL OLMALI NASIL GEÇİNECEK BU EMEKLİ DALGA GEÇER GİBİ MAAŞ VERIYORLAR İNSAAF ALLAHTAN KORKUN
Rüşvet dağıtmaya devam ediliyor; hangi mezhepte var bu?
her konuşmalar da polisimizi öve öve bitermezler,benim polisim denir,cefakar polisim denir, zor şartlar da görev yapıyor denir, ama anlamadığım polisi bu kadar seviyor, düşünüyorsunuz da polise zam para diyince neden eliniz cebinize gitmez acaba cebiniz de akrep mi dolaşıyor, nerede asgari ücretliye zam o da yok , beddua almak kötüdür ben beddua etmiyorum sorumluları allaha havale ediyorum.
ALLAH'IM ne olursun ÜLKEMİZE her 3 ay da bir seçim nasip et. Bir bakanımız çıkıyor 25 bin işçi alınacak diyor bir diğeri binlerce Öğretmen alınacak diyor Başbakanımızdan Güvenlik güçlerine zam müjdesi veriyor ver ALLAH'IM ver düşünsenize 3 ayda bir seçim olsa 2 yıl sonunda işsizlik (0) maaşlarımız aylık Avrupalılar gibi 3000 Euro ver ALLAH'IM ver.
Tasarıma kadro diye iyileştirme yapılacaktı maaşlar dahada azaldı. Bence kabul etmesin kimse ...:)
oylar düştü açın kesenin ağzını bakalım
Diğer Haberler
Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.