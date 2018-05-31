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Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat'ın batısı tamam, doğusu da aynısı olacak, bunun başka yolu yok" dedi.

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Terör örgütü YPG'nin Menbiç'teki varlığı ve konuyla ilgili Türkiye-ABD arasındaki görüşmelerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Menbiç konusundaki ısrarı sonucu belli bir noktaya gelindiğini söyleyen Yıldırım, "Burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'DAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu" diye konuştu.

YILDIRIM

MENBİÇ'İN TEMİZLENMESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye, ABD ile Fırat'ın batısında PKK kontrolündeki son yer olan Menbiç'in boşaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın detaylarını belirlemek ve son noktayı koymak için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü ABD'ye giderek mevkidaşı Pompeo ile görüşecek.


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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Binali Yılıdırım Fırat operasyon

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Mesele millet meselesiymiş muhah koltuk gidiyor koltuk
ABD İLE MENBİÇİN TEMİZLENMESİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI SÖZÜ KOCA BİR YALANDIR.DAHA DÜN ABD BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK DEDİ.yalanı ısrarla sürdürüyorlar.SEÇİME GİDERAYAK OY TOPLAMA ÇIKIŞLARI.
adamlar antlaşma sağlamadık diyor,bizimkilerde kendi kendine gelin güvey oluyor.sağladık diyor.akp tüm ekip olarak yalancı olduğundan tabiki istemeye istemeye karşı tarafa inanıyoruz.
onemli olan dogusu petrol gaz sahalari pkk nin elinde oradan muthis gelir elde ederler bu geliri almalarini engellemeliyiz
Şukur Fırat'ın dogusu sınırın yüzde 80 ni birilerinin aklına geldi
Sayın başbakanım .. ne uğraşıyorsunuz , yoruluyorsunuz. Bırakın hizmet etmeyi , terörü bitirmeyi. Oturun yiyin , için , eğlenin , keyfinize bakın. Bırakın memleketi ne hali varsa görsün. Vallahi bu halka ne yaparsanız yapın değmez. Bunlar kıymet bilmez. Bunlar nankör..
seçim yatırımınız batsın!
Siz hayal görmeye devam edin. Zamanında kobani için teröristleri oraya geçirdiniz şimdi de çıkaramıyorsunuz. Hadi batısı neyse ele geçirilmeden girdin sahiplendin. Doğusunu nasıl alacaksın ? ABD dedi ki terketmiyorum askerlerimi de çekmiyorum. Bombalayabilecek misin ? Amerikan askerlerini öldürmeyi göze alabilecek misin ? Bunlar boş , hikaye anlatmayın.
yola devam
Başkanlık seçimi için göstermelik bir operasyon yapın. Aldatan halkı.
anlaşıldı. savaşı bahane ederek seçimi iptal edecekler
harekat yapıyoruz ama kazancımız ne ?
Görüşeceği kişi eski cia başkanı yeni talimatlarini alıp geri dönecek.kudus meselesi ne çabuk kapandı türlü türlü dolaplar dönüyor.
Bunlarda siyasi ahlak diye birşey kalmamış bunlar seçimi kazanmak icin herşeyi yapar.hakan fidanın tapalerde dedigi gibi yolarım suriyeye 3 kişi 2 cami bobalatirim savaş nedeni olur demişti
yahu bize ne . elalemin topraklarından. kendi içimiz bitti de .
Koyunların Milliyetçi oyları fixleyelim! Seçim öncesi şart
yaw kardeşim yapmayın etmeyin bir sürü can gidiyor sınırı koruduktan sonra ne işimiz var başka ülkede
Seçimi kazanamazlarsa B planı olarak yine savaş çıkarıp ortalığı karıştırmayı düşünüyorlar anlaşılan.
Yaw he he mal mal bakarsınız sadece. Siz anca CB mız çıksa aya kadar 4 şeritli yol yapacağız dese inanırız diyen koyunları kandırırsınız.
Yürü be helal olsun
Sonra cark etmek yok ama
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