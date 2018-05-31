Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Terör örgütü YPG'nin Menbiç'teki varlığı ve konuyla ilgili Türkiye-ABD arasındaki görüşmelerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Menbiç konusundaki ısrarı sonucu belli bir noktaya gelindiğini söyleyen Yıldırım, "Burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'DAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu" diye konuştu.

MENBİÇ'İN TEMİZLENMESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye, ABD ile Fırat'ın batısında PKK kontrolündeki son yer olan Menbiç'in boşaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın detaylarını belirlemek ve son noktayı koymak için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü ABD'ye giderek mevkidaşı Pompeo ile görüşecek.



