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Başbakan Yıldırım'dan Macron'a Afrin yanıtı: Fransa'nın düşüncesi sakat

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 13:10 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Afrin operasyonuna yönelik sözlerini sert dille eleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Afrin operasyonuna yönelik sözlerini sert dille eleştirerek "Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bildiğiniz gibi Türkiye ve Lübnan arasında yakın ve sağlam ikili ilişkimiz mevcuttur. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla ilişkilerimiz daha da ileriye taşınacak. Böyle Lübnan'la var olan ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkimizi daha da gerçekleştireceğiz. Lübnan'la ticaret hacmimizde gerileme var son 1-2 yılda. Bunun sebebi de bölgede yaşanan krizler ve Suriye'de yaşanan iç savaş.

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Suriye'de yaşanan karışıklıkların bedelini en çok ödeyen ülkeler Türkiye, Lübnan ve Ürdün'dür. Altı yıldır milyonlarca mülteciye gereken her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda da uluslararası camiadan beklenen katkıyı da göremedik. Ayrıca ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişi yaptık. Zeytin Dalı Harekatı konusunda sayın başbakanı bilgilendirme fırsatım oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sivil halk hedef değildir. Hedef ülkemize yönelik roket saldırılarını bertaraf etmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini garantiye almak, Afrin'e yerleşen terör örgütlerini oradan çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ÖSO'dan askerlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu gerçekleştiriyor. Terör örgütü orada burada propaganda yapıyor siviller ölüyor diyor. Asıl zarar gören bizim vatandaşlarımızdır. Daha bugün Hatay'da bir roket saldırısı gerçekleşmiş, 17 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Zarar gören bölgedeki değil, Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun haklılığı ortaya konmuştur.

Suriye'de barışın, kardeşliğin tesis edilmesi, Suriye'de terör faaliyeti yapmamış bütün etnik yapıların temsil edileceği bir barışın tesis edilmesi için Soçi sürecinin ardından Cenevre süreci yapılacaktır. Gerilimlerin ortadan kaldırılması için diğer ilgili ülkelerle birlikte hareket ediyoruz.

Son aylarda Kudüs'te yaşananları da ele alma fırsatı bulduk. ABD Başkanı'nın kararı tüm dünyada infial oluşturmuş, cumhurbaşkanımızın olayı sahiplenmesiyle konu BM'ye taşınmıştır. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla ABD ve İsrail'in girişimi reddedilmiştir. Ümit ederiz ki, ABD ve İsrail yanlış tutumlarında ısrarcı olmazlar ve bölgedeki sorunların üzerine yenisini üretme gayretine girmezler diye düşünüyorum.

Bizim için Lübnan'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliğini çok önemsiyoruz. Türkiye'nin istikrar ve birliği neyse Lübnan'ın istikrar ve birliği de o kadar önemlidir. Gerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi, gerekse bölgesel konuların ele alınması için görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

(Macron'un 'işgal harekatı olmasın' sözlerine yanıt) Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir. Türkiye her türlü terör tehdidine karşın yapması gerekeni yapar. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan Suriye ve Irak'taki terör koridoru oluşturulmasına engel olacak.

Üç yıldır arazinin her tarafında terör örgütü muazzam bir tahkimat yapmış, büyük büyük tüneller ve duvarlarla kendilerine göre mevziler oluşturmuş. Bu yapıyı güvenlik güçlerimiz tespit edip gereğini yapmaktadır. Operasyon planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen hedef sayısı 480, terörist sayısı 712'dir.

İdlib'deki yaşanan olay Türkiye'nin ne kadar doğru bir iş yaptığını ortaya koymaktadır. Terörün nereden geldiğinin bir önemi yoktur."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söylemişti. Le Figaro gazetesine konuşan Macron, "Operasyonlar terörle mücadele ile sınırlı kalmalı" ifadelerini kullandı. Macron ayrıca Ankara'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı Batılı müttefikleriyle koordinasyon içerisinde yürütmesi gerektiğini de söylemişti.

HARİRİ'YE RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Hariri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Hariri, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Saad Hariri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile baş başa görüştü.

Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

Daha sonra Yıldırım ve Hariri'nin başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, "Operasyonlar terörle mücadele ile sınırlı kalmalı" dedi.

Macron ayrıca Ankara'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı Batılı müttefikleriyle koordinasyon içerisinde yürütmesi gerektiğini de söyledi.

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Lübnan Hariri Başbakan Yıldırım

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ya zati bu pkk 40 yıldır besliyen ler bunlar almanya da fıransda yüzbinlerce örgüt elmanı var bazıları gizli servisler koruyor neden mi bu kadar silah para çünkü onlar osmalıyı yıtılar dunyayı sömürüyorlar bütün islam coğrafyasında da adam satın alıyorlar fetoşlar pkk lılar chp içindeki kemal ve bikaç kişi daha çünkü eğer müslüman coğrafya birleşirse bu sömürü düzeni biter onu iyi bildikleri için saldırıyorlar ve hedef ERDOĞAN eğer o giderse ülke gider bunu anlamıyan kas kafalı dolu memlekete ama şünü iyi biliyorlar ki 50 milyon ölümüne savaşıcak insan var maçanız yiyosa hodri meydan
fransa önce işgal ettiği, sömürdüğü ülkelerin, öldürdüğü masumların hesabını versin...
yamyam macronada bak sen işgalcilik ve soykırım macron gibilerin onun ülkesi fransanın ve diğer haçlı kafalı bütün avrupa devletlerinin işidir. siz kahpe avrupanın tarihinde sömürmek ve soykırım her zaman vardır ve halada var alçaklık ve şerefsizlik onların kanında var hoooooooşt ulan köpek
Dünün işgalci soykırımcı bebek katilleri şimdi bize insanlık dersi veriyor. Tam bir komedi
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