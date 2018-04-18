Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkünde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir" denildi. Açıklamanın devamında, "Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır" bilgisine yer verildi.