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Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:41 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşamki açıklaması içinde yer alan ve muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğini ifade eden sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkünde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir" denildi. Açıklamanın devamında, "Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

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erken seçim Başbakan binali yıldırım muhtarlık seçimi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ekonomi dayanmadi patlak vermeye basladi hepiniz korkudan erken secime basvurdunuz yoksa kiviramazsiniz baskanligi .hangi dunya ulkesinde meclis karari olmadan kafasina gore karar veriyor ha var diktator ulkeler bida bir diktadir bunu turk toplumu unutmayacak hile ile alicaksiniz ama mezariniz olmayacak
başbakan sen gidecen artık yerine bahçeli geliyor haberin olsun.
Fetosun şiirini okurken ağlayan çocukları asker kaçağı kumarcı profili düşük abidik gubidik
Hırsızlara oy yok !!!
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