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Başkan Can, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Can, yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir dönem olduğunu söyledi.

Başkan Can, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.
Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Can, yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir dönem olduğunu söyledi. Can, "Bizler büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, hürmeti ibadet sayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz her türlü imkanlarıyla çocukluktan yaşlılığa kadar desteğini bize sunmaktadır. Dinimiz de gelenek ve göreneklerimiz de yaşlılara empati kurmayı ve saygılı olmayı öngörür. Dünya imtihan dünyası, bu sınavı güzel bir şekilde geçenlerden eylesin Rabbimiz. Bizler belediye tesisleri içinde yaşlılarımızla komşuyuz. Huzurevi binası Burhanettin Kocamaz Başkanımızın eseridir. Kendisine hepimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler de Tarsus Belediyesi olarak üzerimize düşen neyse onu yapmaya hazırız. Sizlerin evladıyız kardeşiyiz, bütün belediye personelimiz de dahil hepinizin emrindeyiz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Can, bütün yaşlıların ellerinden öpüp, hediyelerini verdi.

Başkan Can, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Can, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Can, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

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