Başkan Vekili Atilla: Spor alanında önemli yatırımlar yaptık

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR İşitme Engelliler Futbol Takımı sporcularını makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, belediye olarak spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır İşitme Engelliler futbol takımı ve Kulüp yöneticisi Mahmut Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Başkan Vekili Atilla, sporu ve sporcuları desteklediklerini belirerek, bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Spor tesislerinin sayısını artırdıklarını anlatan Başkan vekili Atilla, "Temel hizmet görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler de sunuyoruz. Amacımız, siz değerli hemşerilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanında en azami şekilde yararlanmanızdır. Büyükşehir belediyesi olarak şehrimize spor alanında önemli yatırımlar da yaptık. Tesislerimiz olmadan alt yapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden alt yapıya ve spor tesislerine önem verdik. Tesis sayılarımızı arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kulüp yöneticisi Mahmut Yaman ise "Başkanımız Cumali Atilla bize her zaman destek oldu. Bu şehri temsil eden takımı yalnız bırakmadığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ziyarette Başkan vekili Atilla, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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