Başkentte trafik kazası

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesinde, Ali Kesebir yönetimindeki 01 VN 474 plakalı otomobil, Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeyken takla attı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Kesebir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Bulvarda trafik bir süre aksadı.
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