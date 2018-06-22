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Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da konuştu. Erdoğan kamuoyunda uzun süredir tartışılan bedelli askerlikle ilgili olarak, "Genelkurmay Başkanı ve savunma bakanı ile konuşup karar vereceğim" dedi.

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Erdoğan Üsküdar'da bedelli askerlikle ilgili oalrak şunları söyledi:

Bedelliyle alakalı da inşallah 24’ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal gibi Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanımı çağıracağım Milli Savunma Bakanımı çağıracağım onlarla beraber oturacağım konuşacağım ve nihai kararımızı da vereceğiz.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
MUALLAKTA BIRAKMIŞ...SONRA DİYECEKKİ GENEL KURMAY İSTEMEDİ....FETÖ GİBİ KANDIRIKÇISIN
3 ay önce akp genel başkabı ne bedeli askerliği ya gidip yapsınlar 6 ay dedi zaten cok enterasan 180 derece
oy toplamak icin yapmadigi kalmadi
öbür gün gidiyorsun tayyip sen bedelli askerligi bırak. Yaptıklarının bedelini nasıl ödeyecegini düsünmeye basla....
Süreler kısalmıyor tabi değilmi mehmetçikler nasıl olsa oy kullanamıyor değilmi ama şu an askerlik yapanların aileleri var onlardan oy alamazlar
hadi ver müjdeyi
bunlar kesin kazanacak ümidiyle bakıyorlar.. genel kurmay ve bakanla görüşecekmiş pazartesi :)
Hem tam yetkili,KHK ları ve meclis çoğunluğu olan bir partinin seçime gitmesi aptallıktır.Yoksa halkı aptal sayar.Faiz lopisi der ama gider para dilenir ,vermezler ,faizi yükseltik derler .Alrsan öyle al.İşte faiz lopisi dediğin bu rantiyecilerden para alma meselesidir.Bir de halka yalan konuşuyorsun.Faizle işi olmayanın lopi ilede işi olmaz.
aaaa.. senin genelkurmay başkanın.savunma bakanın varmıydı?bütün askeri harekatları,kandilde, ,afrinde,mümbiçte neler olduğunu hep sen anlatıyon,yetkili ağızlardan hiç duymadıkta,acaba bu zatlar yokmu diye tereddüte düştük. sen her şey olma bırakta adamlar mesleklerini işini yapsın.
tayyip halen vaktin var son 2 gün bedelli müjdesini ver en az %10 fazla oy sende.Bizler kararsızlarız eğer bedelli çıkarsa eli mahkum oylar çıkarana!!!!!
hadi inşaAllah çıksın artık yeter...
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