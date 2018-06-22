Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Erdoğan Üsküdar'da bedelli askerlikle ilgili oalrak şunları söyledi:

Bedelliyle alakalı da inşallah 24’ünden sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal gibi Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanımı çağıracağım Milli Savunma Bakanımı çağıracağım onlarla beraber oturacağım konuşacağım ve nihai kararımızı da vereceğiz.

