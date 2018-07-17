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Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda geliyor. 25 gün olarak ön görülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıktı.

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

CNN Türk Muhabiri Murat Pazarbaşı canlı yaptığı açıklamada bedelli askerlikte 25 gün olarak aktarılan temel askerlik eğitim süresinin 28 gün olarak tasarıda yer aldığını açıkladı. Pazarbaşı'nın açıklaması şu şekilde:

"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ilk açıklamayı yapmıştı. 25 yaş, 15 bin lira bedel ve 25 günlük askerlik süresi öngörülüyor denmişti.

TORBA YASADA 28 GÜN OLARAK YER ALACAK

AK Parti grubunda ilgili milli savunma bakanlığıyla çalışmalar sürüyordu. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda 25 günlük askerlik eğitim süresinin yasa teklifinde 28 gün olarak yer alacak. Askerlik süresinin 25'ten 28'e çıkması söz konusu olacak. Torba yasada bu şekilde yer alacak.

31 ARALIK 1993 ÖNCESİ FAYDALANABİLECEK

25 yaş olarak belirtilmişti ama tam olarak 31 Aralık 1993. Bu tarih ve öncesinde doğanlar bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Çok büyük olasılıkla bugün olmazsa yarın sabah erken saatlerde torba tasarının Meclis Başkanlığı'na sunulmasını bekliyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...

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