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Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen milyonlarca gencin bugünlerde tek gündemi 28 gün olarak açıklanan ve bugün 21 gün olarak revize edilen askerlik gün sayısı. '28 gün temel askerlik eğitimi kalkacak mı?' sorusunu soran kişiler aldıkları yanıt sonrasında tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlik ile ilgili yaş ve bedel gibi merakla beklenen detaylar belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler ne kadar ödeyeceklerini biliyorlar ya da hangi yaş sınırında olanların bundan faydalanabileceği belli. Ancak ilk açıklandığı günden beri bedelli askerlik yapmak isteyenlerin tepkisini çeken belirsiz bir konu var; o da 28 gün askerlik şartı.

Bugün AK Parti, Bedelli Askerlik Yasası’nda değişikliğe giderek gün sayısını 21’e düşürdü. Ancak tepkiler daha büyüdü.

İşte Twitter yorumlarından bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik 21 gün 28 gün temel askerlik sosyal medya tepki

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
15 bin diye bedel mi olur yada doğru düzgün 50 60 bin yapın devlete destek olsun yada gitsin paşa paşa yapsınlar askerliklerini.Yapanların canı taş mi ?
1 günde olsa askerlik yükümlülüğüne sahip her vatandaş bu vazifesini yerine getirmeli.
#Bedellide28GunAskerlik Dalga geciyorlar resmen.Degil 21 gün 1 gün dahi askerlik istemiyoruz tasarı bu haliyle yasalaşırsa 1 milyon genc ailesiyle birlikte 5 milyon kişiden daha Akp OY YOK sinir stres olduk ekmegimizin işimizin peşindeyiz
KOSKOCA TÜRKİYENİN BORÇ PARA KAYNAĞI BULMAK İÇİN UĞRAŞTIĞI BOŞ BELEŞ İŞLERE BAK.
gun kalkmasa bıle reis son sozu söyleyecek kaldıracak buna inanıyorum oda görüyor bunları hayırlısı dıyelım genclerımıze
Ne o 3 gun bile isi birakamiyorlarmis..Gecin bunlari yillik izni bayram tatili ile birlestirmeye calisanlar simdi is aski ile oluyor :)
AHHHH PARA SEN NELERE KADİRMİŞSİN:ÜLKENİN GÜNDEMİNİ BEDELLİ İŞGAL ETMEKTE HEM PARAYA İTİRAZLAR VAR HEM 21 GÜNE İTİRAZLAR VAR OĞLUM 18 AY KIBRISTA ASKERLİĞİNİ YAPTI DÖNDÜ GELDİ İŞ YERİ AÇTI İFLAS ETTİ DEVLETE OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRMASINA GİDEMİYOR MALİYEYİ YAPILANDIRSA SSK VAR SSK YI YAPILANDIRSA TELEFONU VAR TELEFONU, ELEKTİRİĞİ SUYU VAR VE BU EVLADIMIN 4 ÇOCUĞU ÖĞRENCİ EŞİDE MMS RAHATSIZLIĞINA YAKALANMIŞ DURUMDA EV KİRA BİR ALLAHIN KULU ÇIKIPTA YA BİZ VERGİ BARIŞI GETİRMEYE ÇALŞIYORUZDA DEVLET KURUMLARININ 3 ÜNE 5 İNE BORCU OLAN VE HER ŞEYİNİ KAYBETMİŞ VATANDAŞ NASIL ÖDEME YAPACAK
tamamaen gündem değiştirme
bu nasıl iş ya, hem bedelli hem de eğitim yapacaksın. ya ellerine silah versen birbirlerini vurur bu insanlar. bu kadar saçma bir şey yok. madem çıkardın bedelliyi teskere ver olsun bitsin.
bazldız balkonda yatarı hızlandırılmış olarak öğretirler attık.
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