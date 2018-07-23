Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlik ile ilgili yaş ve bedel gibi merakla beklenen detaylar belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler ne kadar ödeyeceklerini biliyorlar ya da hangi yaş sınırında olanların bundan faydalanabileceği belli. Ancak ilk açıklandığı günden beri bedelli askerlik yapmak isteyenlerin tepkisini çeken belirsiz bir konu var; o da 28 gün askerlik şartı.

Bugün AK Parti, Bedelli Askerlik Yasası’nda değişikliğe giderek gün sayısını 21’e düşürdü. Ancak tepkiler daha büyüdü.

İşte Twitter yorumlarından bazıları;



