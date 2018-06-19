Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaptığı konuşmada Muharrem İnce hakkında şu sözleri söyledi:

"Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor.

"İNŞALLAH SEÇİMDEN SONRA DA AYNEN DEVAM EDERLER"



Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım.

"CHP, ATATÜRK'ÜN İNÖNÜ'NÜN CHP'Sİ OLABİLİR Mİ?"



Hep beraber Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Şimdi CHP kalkmış propaganda yapıyor, 'her CHP'li aile oyundan birini HDP'ye versin', baraj riski varmış. Ben Çandır'da CHP'ye oy vermiş bütün kardeşlerimin vicdanlarına soruyorum;

PKK'nın uzantısı HDP'nin meclise girmesini Türkiye için tehlike ve tehdit olarak görmeyen ama AK Parti'nin, sizin evlatlarınızın meclise girmesini tehlike ve tehdit olarak gören bir CHP, Atatürk'ün, İnönü'nün CHP'si olabilir mi?



