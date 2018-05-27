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Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin 3 Haziran Pazar günü atılacağını bildirdi.

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Havaalanı Bekir Bozdağ havaalanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazıktır yapmayın ne havası ne alanı bu ülkeye ne kara yolu ne hava yolu ihtiyaç değil bu ülkeye tren yolu şart yozgat çorum amasya ne gerek var merzifonda var bir tane o bile kullanılmıyor
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