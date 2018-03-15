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Belçika NATO zirvesine polis bulmakta zorlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

Belçika NATO zirvesine polis bulmakta zorlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da federal polisin NATO Zirvesi için yeterli elemanının olmaması nedeniyle bölgesel polis teşkilatlarından yardım isteyen İçişleri Bakanı Jan Jambon, destek bulmakta zorlanıyor.

Flamanca resmi yayın yapan VTM televizyonunun haberine göre, zirvede güvenliği sağlamak için 3 bin 500 polis görevlendirmeyi planlayan Jambon, bölgesel polis teşkilatlarından personelin yüzde 10'unu 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek zirve için Brüksel'e göndermelerini istedi.

Ghent ve Vilvoorde belediyeleri, personel sayısının yetersiz olduğunu ileri sürerek Brüksel'e destek yollayamayacağını açıkladı.

NATO'nun iki yılda bir düzenlediği zirve, bu yıl Brüksel'de gerçekleştirilecek.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de zirve sırasında 29 devlet ya da hükümet başkanı bulunacak. Zirvenin yapılacağı yeni NATO karargahı çevresinde ve şehir genelinde yüksek güvenlik önlemi alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
29 devlet ve hükümet başkanı Belçika Güvenlik NATO Zirvesi polis

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